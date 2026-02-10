El presidente de la Rada ucraniana pide "ayuda adicional" a España ante el "genocidio cínico y deliberado" de Rusia

En un discurso plagado de referencias a grandes figuras españolas, desde Miguel de Cervantes a Vicente del Bosque, el presidente de la Rada ucraniana -el Parlamento nacional-, Ruslan Stefanchuk, ha agradecido a España su "apoyo constante y fiable" para, a continuación, pedir una "ayuda adicional" ante el "genocidio cínico y deliberado" que está llevando a cabo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con la destrucción del sistema energético ucraniano en pleno invierno. "Les pido que sigan sin caer en la indiferencia ante el sufrimiento del pueblo ucraniano", ha sentenciado en el hemiciclo del Congreso ante diputados y senadores españoles.

Apenas tres meses después de que Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania, visitara España y recorriera los pasillos de la Cámara Baja por tercera vez, este martes ha sido el turno de Stefanchuk, que previamente se había reunido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y también con los distintos grupos parlamentarios. El presidente de la Rada ha arrancado su discurso agradeciendo que la ciudadanía española haya ayudado a Ucrania "sin dudarlo ni un instante".

Sin embargo, ha lamentado que ahora, cuando se van a cumplir cuatro años desde que arrancó la invasión rusa, se esté viviendo uno de los momentos más críticos con el ataque a las infraestructuras energéticas del país. Así, ha calificado los ataques rusos de "genocidio cínico y deliberado" que obliga a los ciudadanos a ucranianos a enfrentarse a un "frío terrible" sin agua, electricidad o calefacción". Stefanchuk ha llegado a compararlo con el 'holomodor', la hambruna impuesta por la URSS que devastó Ucrania al comienzo de la década de 1930.

Varias peticiones

Tras exponer la situación actual, el presidente de la Rada ha pedido esa "ayuda adicional" a España que, según ha dicho, se podría vehicular de distintas maneras. Por un lado, ha pedido misiles antiaéreos para proteger los cielos y mejorar la defensa de las infraestructuras críticas. Por otro, el apoyo de España a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea -un proceso que se inició, precisamente, cuando España ocupó la presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023- y a la OTAN.

Y, por último, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Rusia sea juzgada por todos los "crímenes" que ha cometido con "sanciones sólidas e infranqueables" y que indemnize a Ucrania "por todos los daños causados". En este punto, ha pedido que España reconozca el holodomor como un "acto de genocidio". Así, ha puesto en valor la necesidad de que se siga presionando para que cese la guerra y ha recordado la victoria de España en la Eurocopa de 2012 en el estadio olímpico de Kiev: "Su triunfo de entonces es nuestro sueño actual de paz porque queremos volver a recibir estimadas visitas y no vivir cada día bajo las bombas y misiles sin luz ni calefacción".

Noticias relacionadas

El respaldo español

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tomado la palabra con anterioridad para agradecerle la visita y confirmar el "apoyo a Ucrania sin fisuras". En este sentido, ha recalcado su "profunda admiración" por la resistencia del pueblo ucraniano y su lucha por la "libertad". "Hoy, desde aquí, desde esta casa parlamentaria, hemos de comprometernos una vez más con la defensa a ultranza de la Carta de las Naciones Unidas y los principios de independencia, soberanía e integridad territorial", ha sentenciado. "Debemos exigir un alto al fuego, igual que debemos exigir la rendición de cuentas del agresor. Porque defender a Ucrania es defender la democracia", ha concluido.