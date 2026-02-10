Caso de la dana
El presidente de la Confederación del Júcar: "Con la información que se tenía a las 16.45 horas pedí a Pradas que enviase un aviso a la población"
Miguel Polo señala al Gobierno valenciano por la gestión de la presa de Buseo, que provocó siete fallecidos el día de la dana: "La Generalitat debió declarar la emergencia 3 y desalojar Sot de Chera"
Hortensia García
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha señalado este martes en el Senado que el Gobierno valenciano debió declarar la emergencia 3 en la presa de Buseo el día de la dana, algo que era "competencia absoluta" de la Generalitat. Así se ha manifestado durante el interrogatorio de la socialista Cristina Moreno en la comisión de investigación sobre la gestión de la tragedia en la cámara alta.
"A quien le compete la declaración de escenario de emergencia y se tenía que haber declarado el escenario 3 es la Generalitat Valenciana", responde Polo a Moreno. Y ha añadido que "las normas de explotación dejan claro a partir de qué caudales se debe avisar a Protección Civil para desalojar la parte baja de Sot de Chera, y esa información no se dio".
Por fortuna, la presa de Buseo es de las pequeñas, apenas 7,5 hectómetros frente a los 37 que tiene la presa de Forata, sobre la que la CHJ centró la atención aquella tarde. En Sot de Chera, aguas abajo de Buseo, fallecieron siete personas.
Tras el duro interrogatorio del PP, la portavoz socialista Cristina Moreno ha dado un respiro a Polo. Frente a la "verdad paralela" que defiende el PP dentro de las paredes de la comisión de investigación del Senado, Moreno ha pasado su intervención recuperando todos los argumentos de la jueza a través de sus autos, el último del pasado viernes. Le ha hecho hablar poco tras el duro cruce de reproches con el PP: Moreno también ha llevado el interrogatorio a aspectos que el PP está omitiendo en las comparecencias.
El retraso en el envío del mensaje
Sobre la presunta falta de información, Polo ha señalado, leyendo el amplio informe que tenía Emergencias de la Generalitat a las 16.45 horas, que "lo único que no había en el Cecopi a esa hora eran las personas que tenían que dirigirlo". "Se sitúa en una realidad fáctica paralela quien sostiene que no habia información". Polo, en concreto, se ha referido a todos los datos que ya se tenían a esa hora: más de 40 carreteras afectadas, que se habían decretado las alertas hidrológicas en el Magro y el barranco del Poyo, que se había movilizado a los bomberos forestales en el Magro, que se habían enviado helicópteros de rescate a Utiel y que había derrumbes de puentes en el río Magro, cortes de vías ferroviarias, más de 60 municipios sin clase y que se habían recibido 700 llamadas a emergencias.
"Con esta información que tenía lo primero que le dije a la consellera Salomé Pradas fue que enviase un aviso a la población", ha dicho Polo. “No entiendo por qué no se hizo antes ni por qué no se hizo con más claridad”. “La segunda vez que hablé con ella le pedí que avisaran a la gente que subieran a pisos altos”, ha asegurado.
Polo también se ha referido a la ley de la Huerta del anterior Gobierno valenciano, a la que el PP señala como responsable de frenar obras hidráulicas claves para proteger l'Horta Sud. ¿Qué ha cambiado del anterior Ejecutivo al actual del PP respecto a esta ley? "Si le soy sincero, cuando se informa favorablemente el estudio de paisaje del desvío de la Saleta, firman los mismos funcionarios que pusieron pegas. La ley de la Huerta no impedía obras. No se ha modificado ni un artículo. A raíz del suceso entiendo que ha cambiado la sensibilidad de quienes tenían competencia de informar", ha señalado. "En ninguna reunión sobre el desvío de la Saleta vi a Puig o alguna consellera, solo vi a personal técnico", ha añadido.
