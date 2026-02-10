Junts y PNV permiten que se tramite una ley del PP contra la falta de Presupuestos

La abstención de Junts, PNV y BNG ha dado una victoria al PP en el primer pleno ordinario del Congreso en este nuevo periodo de sesiones. Los populares, con el 'sí' de Vox, han logrado el visto bueno de la Cámara Baja para aceptar a trámite una proposición de ley que impida al Gobierno realizar transferencias entre las distintas partidas presupuestarias para hacer frente a las "necesidades ineludibles". De aprobarse esta iniciativa, algo del todo improbable ante el control de PSOE y Sumar de la Mesa del Congreso, el Ejecutivo no podría seguir haciendo frente a los imprevistos con los Presupuestos prorrogados de 2023.

"Los Presupuestos Generales del Estado no es un trámite administrativo, es un instrumento central de la política económica de un país y lo deciden las Cortes Generales", ha recordado el diputado del PP Jaime de Olano a la bancada socialista antes de criticar que el Ejecutivo lleve tres años en "rebeldía constitucional" al no presentar el proyecto de cuentas públicas en el Congreso. Así, ha criticado que el Gobierno lleve más de dos años usando la "puerta trasera" de las transferencias presupuestarias para suplir la falta de apoyo en la Cámara Baja y que con este método haya elevado el gasto en Defensa hasta "niveles históricos".

Los socialistas han negado que la propuesta fuera aumentar la transparencia, como defendía Olano. "No busca más control parlamentario ni más transparencia. Busca el desgobierno", ha advertido la diputada socialista Patricia Blanquer antes de señalar que hay hasta ocho comunidades autónomas que se han aferrado a la prórroga presupuestaria.

La medida

Con el objetivo de impedir que el Gobierno siga trabajando con unos presupuestos prorrogados, la iniciativa de los populares plantea la prohibición de transferencias entre las distintas secciones de las cuentas públicas, la vía empleada por el Ejecutivo para hacer frente a las urgencias económicas. Para ello, proponen derogar un artículo que se incluyó en el proyecto de Presupuestos de 2023, el último aprobado, y que permite al Gobierno realizar transferencias ante "necesidades ineludibles", dejando sin efecto las restricciones contempladas en la Ley General Presupuestaria de 2003.

Además, con la idea de atraer a los socios de Sánchez, el PP también incluyeron en esta proposición la obligación de que el Gobierno deba someter a las Cortes Generales cualquier crédito extraordinario o suplementario relacionado con "la defensa y la seguridad". En concreto, denuncian que el Ejecutivo, en minoría parlamentaria, ha duplicado prácticamente "su gasto en defensa" en los últimos años, por lo que ponen el acento en la necesidad de esta "salvaguarda".

Críticas y apoyos

La mayoría de socios del Gobierno han criticado que el PP impulse ahora una medida de este calado y no cuando estaban gobernando. Así, la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha lamentado que los populares no piensen en la "estabilidad general" y den más importancia a "la posición coyuntural de cada partido". Y el diputado de Junts Josep Maria Cruset les ha reprochado que ahora exijan "lo que no han querido aplicar" cuando estaban en la Moncloa. Sin embargo, ambos han coincidido en la delicada situación que implica la falta de Presupuestos y han terminado absteniéndose.

Noticias relacionadas

También lo ha hecho el diputado del BNG, Nestor Rego, que ha admitido que podría coincidir en la parte de la propuesta relativa a controlar el gasto militar. Así, junto al Ejecutivo solo se han mantenido Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos. El diputado de ERC Francesc- Marc Álvaro ha reconocido que "por principio" estarían de acuerdo con una propuesta que exige más transparencia, pero que esta debería empezar por el PP.