Accidente ferroviario
La Fiscalía dice que la Audiencia Nacional no es competente para investigar a Puente por el accidente de Adamuz
El juez de la AN solicitó a la Fiscalía que informara sobre la pertinencia de abrir una causa penal contra el ministro
EP
La Fiscalía ha determinado que la Audiencia Nacional (AN) no es competente para investigar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 46 personas.
Fuentes jurídicas han confirmado este martes a Europa Press que el Ministerio Público ha informado en contra de la admisión de la querella interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, después de que el pasado mes de enero el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, pidiese a la Fiscalía que informase sobre si el tribunal debía de investigar al ministro.
El magistrado había incoado diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. Ante ello, el juez, dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciase sobre la competencia del tribunal y sobre si veía pertinente abrir causa penal.
El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también solicitó a la Fiscalía que informase, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estimaba. Todo ello, después de haber recibido la denuncia presentada por la citada Asociación.
Cabe destacar que Puente goza de aforamiento, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados