Mouliaá califica de "cruel" a la Fiscalía y se replantea su renuncia, lo que permitiría dar continuidad al caso contra Errejón

La indecisión de Elisa Mouliaá con respecto a su denuncia contra el que fuera portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, al que acusa de agresión sexual, ha provocado este lunes comunicaciones procesales entre la Audiencia Provincial de Madrid y el juez que instruyó este asunto. Si se confirma el último anuncio realizado por la actriz en redes sociales, replanteándose su renuncia y mostrando su intención de seguir acusando, se podrá dar continuidad a la causa, para la que ya se acordó apertura de juicio oral a principios del pasado mes de enero.

La actriz anunció hace unos días que renunciaba a seguir ejerciendo la acusación particular este asunto, si bien el escrito que presentó ante el juez Adolfo Carretero iba sin firma abogado ni procurador, por lo que se le dio plazo para solventarlo. No obstante, y tras conocerse el último escrito de la Fiscalía, que insta a la absolución del político al entender que hubo consentimiento en las relaciones entre ambos, Mouliaá parece haber cambiado de opinión.

"Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. #INCONGRUENCIA el juez le ha mandado al banquillo y tras esto SI que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora si", ha señalado en la red social X, tras calificar de "cruel" la postura del Ministerio Público. "Sabíamos que no solamente no le iba a acusar, sino que le va a defender", añade en el mensaje.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado la deliberación que iba a celebrar este lunes por el recurso presentado por la defensa de Errejón contra procesamiento, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Concretamente, ha pedido al juez Carretero que aclare si ha recibido el escrito presentado la semana por la actriz Elisa Mouliaá retirando la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual y, además, que comunique si ha tomado alguna decisión al respecto.

Por lo tanto, todo está pendiente de la decisión final la actriz, aunque si como parece no subsana el escrito de renuncia que presentó la semana pasada se deberá entender que la acusación particular sigue adelante y la causa, por el momento, no podría ser archivada.

Si ocurre lo contrario, sin la acusación de la Fiscalía y de la supuesta víctima --pese a existir una acusación popular ejercida por la asociación ADIVE-- el tipo de delito que aquí se investiga hace muy difícil poder dar continuidad a la causa. Este martes, Errejón está citado ante el juez para que le comunique el auto de procesamiento, y el abogado de Mouliaá también tiene previsto acudir para aclarar formalmente su posición al juez.

Fuentes de su defensa se han limitado a señalar que "aunque Elisa está valorando qué decisión tomará finalmente junto a su abogado, será mañana en el juzgado cuando informen sobre la posición final después de evaluar la situación y tras la postura adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid".