Vox duplica sus escaños en Aragón tras una campaña protagonizada por Abascal

Con actos en buena parte de las cabeceras comarcales, la presencia de Santiago Abascal durante la campaña aragonesa ha sido determinante para movilizar el voto ultra en la comunidad. Un programa sin propuestas autonómicas, un llamamiento al centralismo (pidiendo soluciones comunes para todas las comunidades), apelando al trasvase del Ebro y con un candidato al Gobierno de Aragón, Alejando Nolasco, sin casi presencia, el partido ha dado la campanada, como pronosticaban las encuestas, y duplica sus escaños a las Cortes de Aragón. De nuevo serán fundamentales para explorar mayorías de gobernabilidad, justamente lo que pretendía evitar Jorge Azcón con el adelanto electoral.

En una sala sin banderas de Aragón, Nolasco ha celebrado los 116.890 votos que les han dado 14 escaños en las Corte de Aragón. "Queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común", ha apelado.

El territorio ha sido clave en la movilización del voto del partido de ultraderecha. Abascal ha visitado en los últimos quince días muchas cabeceras comarcales como Jaca, Monzón, Ejea, Calatayud, Utebo, Alcañiz, las capitales provinciales y un mensaje de fondo en pequeños municipios han protagonizado la campaña del líder estatal de Vox. Ha defendido que su partido es un "halo de esperanza" verde con defensa del campo y en favor de la vivienda. "También en Aragón se quiere el doble de Vox", ha dicho.

Nolasco se ha mostrado ilusionado por el casi 18% de los votos logrados para influir en la política autonómica, a la espera de la valoración que pueda hacer este lunes Santiago Abascal. Nolasco ha prometido que no van a "defraudar" tras haber logrado el apoyo electoral en buena parte del territorio. Ha reordado que en dos años ymedio han pasado de tres a 14 escaños y al grito de "hay que votar a Vox" ha cerrado una intervención sin contenido político, de apenas dos minutos. Por lo visto, para aumentar la base electoral no hace falta mucho más.