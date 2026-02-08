Elecciones en Aragón, en directo | Los colegios electorales abren sus puertas

Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.

El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón:

2.124 mesas constituidas al inicio de la votación Según datos facilitados por el Gobierno autonómico, 2.124 mesas -- el 95,97% del total -- estaban perfectamente constituidas y preparadas a la hora de apertura de los colegios electorales.

¿A qué hora y dónde votan los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón este 8F? Jorge Azcón (PP) votará a las 10.00 horas en el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza

votará a las 10.00 horas en el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza Pilar Alegría (PSOE) votará a las 10.30 horas en el IES Goya de Zaragoza

votará a las 10.30 horas en el IES Goya de Zaragoza Alejandro Nolasco (VOX) votará a las 12.30 horas en el CEIP Miguel Vallés de Teruel

votará a las 12.30 horas en el CEIP Miguel Vallés de Teruel Jorge Pueyo (CHA) votará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Fonz

votará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Fonz Tomás Guitarte (Aragón Existe) votará a las 10.00 horas en Navarrete del Río

votará a las 10.00 horas en Navarrete del Río Alberto Izquierdo (PAR) votará a las 11.00 horas en el CRA Palmira Plá de Gúdar

votará a las 11.00 horas en el CRA Palmira Plá de Gúdar Marta Abengochea (IU-Sumar) votará a las 10.00 horas en Parque Venecia

votará a las 10.00 horas en Parque Venecia María Goicoechea (Podemos) votará a las 12.00 horas en Villanueva de Gállego

Ya se puede votar en Aragón A las 9 en punto de la mañana, con las mesas constituidas, todos los colegios electorales de la región han abierto sus puertas a los votantes, que desde hace unos minutos pueden acudir a las urnas.

Estos son los partidos candidatos en este 8F Ocho de las formaciones que se presentan a estos comicios ya tienen representación en las Cortes de Aragón. Hablamos del PP, PSOE, VOX, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos Alianza Verde, IU-Sumar y PAR. Además, Coalición Aragonesa, Escaños en Blanco -- para dejar escaños vacíos --, Se Acabó la Fiesta, el Partido Animalista con el Medio Ambiente, Por un mundo más justo, el Partido Comunista de los Trabajadores de España o Entre todos Bajo / Baix Cinca también se suman a la cita en diferentes provincias.

Vox podría duplicar su representación en las Cortes Azcón convocó las elecciones con la aspiración de no tener que depender de Vox para su investidura y para gobernar, pero las encuestas que le dan ganador de los comicios también prevén que el partido de Santiago Abascal casi duplique su fuerza, con lo que todo está abierto.

El PSOE busca reponerse Los socialistas, a tenor de los sondeos, podrían verse ante uno de los peores resultados de su historia en la región. El objetivo del PSOE pasa por superar los 20 escaños, aunque las encuestas dejan entrever la posibilidad de que finalmente no rebase dicha cifra. En cuanto a la izquierda, la fragmentación en diversas listas podría dejar a la Chunta Aragonesista en 4 escaños y a IU-Sumar, en 1. Los regionalistas de Aragón Existe, según los sondeos, estaráin representados en las Cortes con 2.

El PP parte como favorito Todos los sondeos auguran una victoria cómoda del PP, aunque todo apunta a que no lograría los 34 escaños necesarios para hacerse con la mayoría absoluta. Esto obligaría a la formación política a buscar un pacto con Vox que le permita formar gobierno, un acuerdo que no está siendo nada fácil en Extremadura.

Los colegios electorales abren sus puertas para la constitución de las mesas Los 999 colegios electorales dispuestos para que los aragoneses depositen su voto han abierto sus puertas a las 8 de la mañana para la constitución de las mesas. A las 9 horas, más de un millón de personas están llamadas a votar en alguno de los 731 municipios de la autonomía.

Votos desde el extranjero A los votantes que viven en la Comunidad se suman los 44.433 electores que residen en el extranjero --más de 29.600 de ellos votarán a los candidatos por la circunscripción de Zaragoza, algo más de 9.100 de la de Huesca y más de 5.600 de la de Teruel--. Por los 131 países con representación aragonesa que tiene derecho a voto, la diáspora se concentra principalmente en la vecina Francia, con 9.234 aragoneses, otros 6.6065 en Argentina, 3.422 en Estados Unidos y 3.422 en Reino Unido como países con mayor presencia aragonesa. La modalidad del voto por correo ha sumado 21.467 solicitudes, 16.087 de ellas presenciales en oficinas de Correos y otras 5.380 telemáticas a través de la web de Correos con firma electrónica o DNI-e. Esta cifra supone aproximadamente un 37% menos que en las últimas autonómicas y municipales de 2023, --entonces hubo 34.176 solicitudes--. De todos ellos, se han admitido 19.864 votos por correo para ser contabilizados en las mesas electorales de Aragón --12.627 para la provincia de Zaragoza, 4.556 en la de Huesca y 2.681 en la de Teruel--.