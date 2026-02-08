La Armada despliega en misiones todos sus buques principales de combate

Se da en pocas ocasiones en tiempo de paz que una marina de guerra saque a distintos mares la totalidad de su punta de lanza. La Armada está en esa situación, en lo que califica de "hito operativo poco habitual". Toda la serie más puntera de la fuerza naval española, las fragatas F100, está en este momento activada en diversos escenarios de operaciones formando parte de distintos grupos de combate aeronavales o liderando ejercicios o movimientos de disuasión.

La fragata F-101 Álvaro de Bazán opera estos días prestando escolta al portaviones francés Charles de Gaulle, como parte de su grupo de combate, en el ejercicio Orión 26, que adiestra a sus participantes en una guerra de alta intensidad y en diversos dominios, de los que el principal es el marítimo. El portaviones y su grupo acompañante han pasado ya el Estrecho de Gibraltar tras zarpar en la base naval de Toulon y cruzar de norte a sur el Mediterráneo. Su destino es el mar del Norte, donde ensayarán el conflicto.

A la F-102 Almirante Juan de Borbón le toca ser el buque insignia del SNMG1, primer Grupo Naval Permanente de la OTAN, encargado de la primera respuesta en caso de guerra. Está ahora en las proximidades de las repúblicas bálticas.

Las fragatas españolas F 100 fuieron las primeras europeas en tener el sistema de combate AEGIS. Llanzamiento de un misil de ese sistema desde la Juan de Borbón / Armada

La F-103 Blas de Lezo forma parte del grupo naval sometido a certificación en las maniobras navales COMPTUEX de la US Navy. Se desarrollan en el Atlántico. Junto a varios destructores norteamericanos, la Blas de Lezo forma parte del grupo de escoltas del portaviones nuclear USS George H.W. Bush.

En Rota (Cádiz) le corresponde a la F-104 Méndez Núñez ser el buque central de la prueba periódica Eagle Eye, que ejercita la defensa aérea conjunta española con los ejércitos de Tierra y del Aire y del Espacio.

La F-105 Cristóbal Colón zarpó hacia el Báltico para participar en las maniobras Steadfast Dart 26, las mayores de la Alianza Atlántica en el calendario de este año, en las que a la Armada le corresponde liderar el componente naval.

Más de 1.000 marinos

Se trata de una activación que no conocían los buques de guerra españoles en los últimos 20 años, indica un alto oficial de la Armada. Las cinco fragatas han navegado "alguna vez juntas, pero no desplegadas a la vez", explica. No es lo mismo una salida de demostración que la participación en grupos de combate. Este despliegue múltiple supone el alistamiento de cerca de 1.125 marinos, los que forman las tripulaciones de los cinco buques, más 50 militares, aproximadamente, de las dotaciones de UNAEM (la Unidad Aérea Embarcada), así como infantes de marina de Operaciones Especiales.

Fragata F 104 Méndez Núñez / Armada

Este despliegue de invierno es extraordinario no solo por el esfuerzo logístico y de alistamiento que supone para la Armada, también por la dificultad de la coincidencia. "El ciclo logístico de una fragata dura tres años", recuerda la fuente mencionada. Se refiere a periodos que se reparte en tres fases de entre seis y 18 meses de duración cada una de ellas: el alistamiento, con obras asociadas a la adaptación del buque; la preparación para el combate, tras la cual llega la obtención de la calificación para salir a misiones; y finalmente el despliegue, una tercer fase que es la hora de la verdad para la fragata y su tripulación.

"Para tener las cinco fragatas a la vez en misión se ha tenido que realizar un esfuerzo descomunal de logística, personal, adiestramiento y calificación", explica el dirigente de la Armada.

Las F-100 fueron las primeras fragatas en Europa en disponer del sistema de combate AEGIS, que combina potentes radares y misiles con capacidad de rastrear, y posteriormente batir, 100 objetivos a la vez. Para la Armada "continúan figuran entre los escoltas de defensa aérea más capaces del continente", dice esta rama las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Dentro del rearme español, las F-100 son el centro de un programa de modernización de media vida, encargo de Defensa que Navantia asumió en diciembre de 2025. Es un contrato de 3.200 millones de euros y los trabajos para ponerlas a punto tiene un plazo que dura hasta 2036, fecha en la que convivirán con las fragatas F-110, sus sucesoras, que ya están en proceso de creación en los astilleros coruñeses de Ferrol.