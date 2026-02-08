Aragón Existe pierde un escaño y la España vaciada se queda con dos diputados

Teruel Existe, la coalición de electores que llegó al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2019, ha conseguido dos escaños en las Cortes de Aragón este 8F. Así, el partido de Tomás Guitarte ha perdido un escaño en comparación con los comicios de 2023, cuando irrumpió en la política autonómica con tres escaños por la provincia de Teruel.

De esta forma, se hace visible que el partido que llevaba por bandera la despoblación comienza a perder fuerza. Asimismo, la pérdida de ese asiento se suma a otro de los retos fallidos de la agrupación turolense, que aspiraba a conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza.

Para Tomás Guitarte, quien ha comparecido ante los medios antes de que concluyera el escrutinio, esta noche “la provincia de Teruel no va a ganar”. En un discurso serio y conciso ha adelantado que llevarán a cabo un “proceso de reflexión” tras perder uno de los escaños con los que contaban en las Cortes de Aragón. Desde Teruel ha felicitado a los que “se consideren los ganadores” de los comicios y ha asegurado que estarán “muy pendientes” del cumplimiento de las propuestas realizadas durante la campaña electora.

Los votantes de Teruel tienen más peso

La provincia de Teruel tiene gran peso en estas elecciones, serán 14 los escaños que salgan de la provincia más al sur de la comunidad. Pero, teniendo en cuenta la población censada, en Teruel no se necesita el mismo número de votos que en Zaragoza o Huesca para conseguir un escaño.

El censo zaragozano representa el 73% del total, pero solo decide el 52% del hemiciclo. Y los oscenses eligen al 27% de las Cortes con solo el 17% del censo. La consecuencia de este sesgo es que lograr un diputado en Zaragoza requiere el triple de votos que en Teruel. Con unas 7.500 papeletas ya tienes un escaño en Teruel, mientras que en Zaragoza necesitas más de 21.500.

La primera coalición de electores en el Congreso de los Diputados

Fue en las elecciones generales de 2019 cuando Teruel Existe irrumpió en la política. Además, lo hizo de forma histórica, ya que el partido de Tomás Guitarte fue la primera coalición de electores que conseguía, en más de 40 años de democracia, llegar al Congreso de los Diputados. Era el pistoletazo de salida de un movimiento ciudadano que cogió la bandera de la despoblación y la lucha por un modelo territorial más cohesionado y equilibrado.

Noticias relacionadas

Cuatro años después, en 2023, se llegaron a la política autonómica, rascando hasta tres escaños. Entonces, Teruel Existe le dio la mano al PP para gobernar en la Diputación Provincial de Teruel. Asimismo, logró ser la agrupación más votada en varias comarcas de todo Aragón.