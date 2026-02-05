CASO MASCARILLAS
El Supremo obliga a Ábalos y Koldo a comparecer 'in situ' en la audiencia preliminar
EFE
El Tribunal Supremo ha ordenado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparezcan presencialmente en la audiencia preliminar del caso de las mascarillas del próximo día 12, pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia alegando problemas de salud.
Los siete magistrados que componen el tribunal han dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, que rechaza la solicitud de comparecencia telemática planteada por sus defensas.
El Supremo ha tomado esta decisión tras revisar el contenido de los escritos presentados por el exministro y su exasesor, en los que comunicaban la existencia de diversos problemas médicos, y de los informes médicos aportados por Ábalos y el del Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real.
Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, hicieron referencia también al menoscabo que podría producir en su estado de salud físico y anímico el traslado al Supremo para estar presentes 'in situ' en la audiencia preliminar.
Se trata de una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como sobre las pruebas propuestas.
Tras ello se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, ya sí fijar la fecha del juicio que previsiblemente será para abril.
