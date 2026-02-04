El exjefe de gabinete de Maroto admite que se reunió "cinco minutos" con Koldo García y el socio de Aldama
Servimedia
Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, admitió este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso hidrocarburos’ que se reunió con Koldo García y con el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, durante “cinco minutos” en la sede del Ministerio.
Todos ellos están siendo investigados por el juez Santiago Pedraz por el presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos. En ese encuentro también estuvieron presentes la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González. La reunión se realizó por mediación de Koldo García, según señalan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El objetivo que se perseguía era conseguir la licencia para operar en el mercado de los hidrocarburos para la empresa Villafuel, que dirigía Claudio Rivas. Los informes de los investigadores indican que Bidart mantuvo un encuentro con Koldo García y Víctor de Aldama en diciembre de 2020 en un restaurante madrileño, pero el exjefe de gabinete de la ministra ha negado haber participado en ese encuentro ante el juez.
Sin embargo, reconoció haber recibido a los investigados en el Ministerio de Industria el 28 de diciembre de 2020. A ese encuentro asistieron Claudio Rivas, Koldo García, Carmen Pano y su hija, dos técnico de Villafuel y dos funcionarios de Industria cuya identidad dijo no recordar.
Bidart explicó que Industria no tenía competencias para conceder licencias de operador y por eso los investigados comenzaron contactos con el Ministerio de Transición Ecológica. El exjefe de gabinete de la entonces ministra Teresa Ribera, Marc Isaac Pons, declaró la pasada semana que celebró encuentros con Koldo García que no estuvieron relacionados con la concesión de la citada licencia.
