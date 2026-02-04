CASO MONTORO
Equipo Económico y los investigados califican de "arbitraria" la prórroga del caso Montoro y critican que la instrucción lleve "seis meses paralizada"
"La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", lamentan en un recurso
La representación legal del bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y el resto de investigados han recurrido la decisión del juez que investiga en Tarragona el caso, Rubén Rus Vela, de prorrogar seis meses la instrucción y han calificado su decisión de "arbitraria" pues consideran que la causa lleve medio año "paralizada": "La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", han lamentado en un recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El juez Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por presunto tráfico de influencias, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la instrucción para poder practicar diversas diligencias, entre las que figuran que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el propio Cristóbal Montoro, y sus cónyuges.
El magistrado libra los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.
La impugnación de Equipo Económico, suscrita por el exmagistrado y ahora abogado José Antonio Choclán, considera "paradójico que la resolución recurrida fundamente la prórroga de la instrucción en la necesidad de esperar a que todas las partes queden perfectamente instruidas del contenido de las actuaciones, hasta hace 6 meses secretas, y que a las primeras de cambio se las ignore a la hora de decidir sobre la prórroga".
