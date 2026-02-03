La presidenta del CGPJ alerta del "grave déficit de jueces" y de la "sobrecarga" de los tribunales

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha recordado a los nuevos jueces, que este martes han recogido sus despachos, la situación actual de la Justicia y ha alertado del “grave déficit” de magistrados que sufre España, con una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 de otros países miembros de Europa.

En su discurso durante el acto de entrega de los despachos en Barcelona, Perelló ha advertido de que el reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales "es una buena noticia", pero “no aborda, ni resuelve, el problema de fondo”, lo que supone una velada crítica a la actuación del ministro Félix Bolaños. El evento ha sido presidido por el rey Felipe VI que, en su discurso de clausura, ha instado a los nuevos togados a "contribuir a preservar el Estado social y de derecho" y les ha advertido que las decisiones que tomen "afectarán a los derechos y libertades de los ciudadanos, a sus bienes y a la adecuada resolución de sus conflictos".

La presidenta del CGPJ ha señalado que la falta de jueces “provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo” sobre quienes ejercen actualmente esta función, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que “muchas veces son inasumibles para los profesionales del Derecho”. Ha recordado que cuando se amplía el número de plazas, “no se incrementa el número real de jueces disponibles”. “Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, ha recalcado

“Esta situación evidencia que el verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural: es necesaria la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes”, ha subrayado Perelló, quien ha advertido de que la “previsión de jueces no puede depender de avatares futuros e inciertos, pues es una necesidad actual que no se puede aplazar y que sigue agravándose día a día”. A su entender, tampoco “cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman”.

Para ello, ha precisado la presidenta del CGPJ, cabe “una planificación realista, inversión, presupuesto y cooperación institucional”, a la vez que ha recordado que la Constitución encomienda a la institución que ella encabeza el gobierno de los jueces, lo que supone, además de velar por la independencia, “ser un actor esencial en las reformas” que atañen a la carrera judicial y a su función. “Y, por eso, el Consejo ha mostrado su preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de tribunales de instancia”, que completó su despliegue el pasado 1 de enero.

Nuevos jueces

Cataluña es la comunidad autónoma que recibirá más jueces de la promoción que sale de la Escuela Judicial. Así, contará con un total de 39 nuevos jueces, lo que supone el 32,2 % del total. La mayoría de los 121 nuevos jueces que recibieron este martes su despacho son mujeres: en concreto, 85, lo que representa el 70,25%. Se trata de un perfil que se viene repitiendo desde 1997. La edad media de los togados de esta promoción es de 29 años y han empleado cinco años y cuatro meses en preparar la oposición. Además, ocho de cada diez (78,45%) no cuentan con ningún jurista entre sus allegados. Solo el 6,03% tiene a un magistrado en la familia, y el 15,52% restante procede de entornos familiares en los que hay otros profesionales jurídicos, sobre todo abogados.

La encuesta realizada por la Escuela Judicial refleja también que cuatro de cada diez nuevos jueces (38,79%) provienen de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores, un porcentaje superior al 35,34% de los casos en los que tanto el padre como la madre son licenciados. En el 25,86% restante, solo uno de los dos progenitores posee título universitario.

Teniendo en cuenta el lugar de residencia habitual, Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más jueces aporta (29). Le siguen Catalunya y Madrid (17) La jurisdicción penal -incluyendo violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria- es la más atractiva para los nuevos jueces: seis de cada diez eligen este orden cuando se les pregunta por el área en la que les gustaría ejercer en el futuro. En segundo lugar, aparece la jurisdicción civil -incluyendo familia y mercantil-, con un 33,34% de preferencias. Por el orden contencioso-administrativo se decanta un 2,88% y por el social, un 2,24%.