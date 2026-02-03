Por parte de la Fiscalía
El PP señala un "uso político" de la sanidad tras el archivo de las denuncias por el cribado de cáncer en Andalucía
"Es el mejor ejemplo de que no se puede utilizar la sanidad como un campo de confrontación política", asegura la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez
Gisela Boada
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha celebrado este martes el archivo por parte de la Fiscalía de las denuncias contra los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el cribado del cáncer de mama. "Este es el mejor ejemplo de que no se puede utilizar la sanidad como un campo de confrontación política", ha afirmado Fúnez desde Barcelona, donde se ha desplazado para mantener una reunión con la Asociación Española Contra el Cáncer.
Acompañada por el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, y por el presidente del PP de Barcelona, Dani Sirera, la dirigente popular ha asegurado que "no todo vale" a la hora de hacer política. Fúnez ha aludido así a las críticas de varios partidos por los fallos en el programa andaluz de detección del cáncer de mama, un caso que llevó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a destituir a la consejera de Salud.
La Fiscalía ha archivado, por el momento, la causa contra los responsables de los programas de detección de este tipo de cáncer, dependientes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pero sigue investigando los errores detectados en el cribado que provocaron que el SAS no avisara a más de 2.000 mujeres con un resultado radiológico no concluyente de que debían someterse a una segunda prueba para confirmar o descartar la enfermedad.
Pese a ello, Fúnez ha insistido en denunciar lo que considera el uso de este asunto como una arma política contra el PP. "Pedimos y exigimos que se saque el sectarismo de la sanidad y la confrontación del debate en política sanitaria. Piensan que perjudican a un partido, pero a quien perjudican realmente es a todos los españoles", ha señalado. A su juicio, esta dinámica genera "inseguridad" y "miedo" entre las mujeres andaluzas que se sometieron a pruebas para detectar el cáncer de mama en los últimos meses.
