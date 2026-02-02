Feijóo cree que "ninguna" autoridad estuvo "al nivel exigible" en la dana y asegura que él cumplió con su "deber"

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso dispuesto a afrontar su comparecencia como su primera "sesión de control" al Gobierno. Así, el líder de los populares, citado para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprovechado para cargar contra la gestión del Gobierno, sobre quien ha colocado toda la responsabilidad, y ha dicho que él cumplió con su "deber" y que volvería a actuar de la misma forma. Eso sí, ha concedido que "ninguna de las administraciones responsables estuvieron al nivel exigible".