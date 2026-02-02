Señala a la CHJ como la "mayor responsable"
Feijóo cree que "ninguna" autoridad estuvo "al nivel exigible" en la dana y asegura que él cumplió con su "deber"
"Me gustaría tener los mensajes de las autoridades competentes el día de la dana: de Sánchez, de Bernabé, del presidente de la CHJ, del director de Aemet. Es relevante conocerlos", subraya
Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso dispuesto a afrontar su comparecencia como su primera "sesión de control" al Gobierno. Así, el líder de los populares, citado para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprovechado para cargar contra la gestión del Gobierno, sobre quien ha colocado toda la responsabilidad, y ha dicho que él cumplió con su "deber" y que volvería a actuar de la misma forma. Eso sí, ha concedido que "ninguna de las administraciones responsables estuvieron al nivel exigible".
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno