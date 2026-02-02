Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia europea AP-9Asesinato machista en MosPisos Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026Getafe - Celta
instagramlinkedin

Señala a la CHJ como la "mayor responsable"

Feijóo cree que "ninguna" autoridad estuvo "al nivel exigible" en la dana y asegura que él cumplió con su "deber"

"Me gustaría tener los mensajes de las autoridades competentes el día de la dana: de Sánchez, de Bernabé, del presidente de la CHJ, del director de Aemet. Es relevante conocerlos", subraya

DIRECTO | Feijóo comparece en la comisión de investigación de la DANA / PI STUDIO

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso dispuesto a afrontar su comparecencia como su primera "sesión de control" al Gobierno. Así, el líder de los populares, citado para dar explicaciones sobre sus contactos con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprovechado para cargar contra la gestión del Gobierno, sobre quien ha colocado toda la responsabilidad, y ha dicho que él cumplió con su "deber" y que volvería a actuar de la misma forma. Eso sí, ha concedido que "ninguna de las administraciones responsables estuvieron al nivel exigible".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents