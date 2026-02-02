Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

El juez Piña decide en consonancia con la Fiscalía, que solo vio "conjeturas" y "deducciones infundadas" en la acción penal emprendida por Hazte Oír

Fotografía de archivo de una reunión en 2022 entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores (Caracas).

Fotografía de archivo de una reunión en 2022 entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores (Caracas). / Prensa de Miraflores / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

En consonancia con lo manifestado por la Fiscalía Antidroga, el juez Antonio Piña ha inadmitido la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con su vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela. Considera que "no se ha aportado hecho alguno" que pueda relacionarle con todos esos delitos.

El pasado 15 de enero, el Ministerio Público entregó un informe en el que descartaba la existencia del más mínimo indicio y solicitaba el archivo de las diligencias previas abiertas por el juez. En su informe, el fiscal Javier Redondo incidía en que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino se recogen conjeturas y deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

Noticias relacionadas y más

Ahora, el magistrado razona una resolución con fecha de este lunes que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no se han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Agrega que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal.

