Encuesta 8F: Azcón y Pueyo son los más valorados y Alegría y Nolasco se llevan la peor nota

Ocho candidatos se presentan a las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón y de ellos la mitad repiten con respecto a las de 2023 y la otra mitad se estrenan liderando la papeleta de sus partidos. Aunque los nuevos no son desconocidos para una ciudadanía que, según la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para El Periódico de Aragón, define claramente a quién aprobar y a quién suspender, a quiénes conocen mucho y quiénes les suenan poco. Todo eso influye a la hora de decidir los que para el electorado son los mejor valorados, que en este caso resultan ser los líderes del PP y de CHA, Jorge Azcón y Jorge Pueyo, respectivamente, que son además los únicos que reciben el aprobado en la calle. Y también para determinar a quién le dan la peor nota, que en este caso son el ultraderechista de Vox, Alejandro Nolasco, y la exministra socialista, Pilar Alegría.

Las notas más altas

El sondeo demuestra que el líder con mejor nota para los aragoneses es el hasta ahora presidente de la comunidad, Jorge Azcón, que no solo recibe la valoración más alta, un 5,3, sino que además, curiosamente, sale aprobado incluso por los votantes de Vox, que le otorgan un 5,4 de nota. Curioso dado el enfrentamiento de ambos desde hace meses. También que los votantes del PP le otorguen a Nolasco un 4,9, que está muy por encima de ese 3,8 de media que le dan los aragoneses y que sitúan al líder de la extrema derecha en Aragón como el peor valorado de los ocho candidatos. Un promedio al que contribuye ese 7,3 que le dan sus propios votantes y que compensa las bajísimas valoraciones que le otorgan los del resto de formaciones.

Azcón y Nolasco, socios durante apenas un año en el Gobierno de Aragón durante esta legislatura, entre 2023 y 2024, ocupan los dos extremos de unas valoraciones de los aragoneses encuestados que, por otra parte, colocan en el segundo lugar de líder mejor valorado al candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, al que le dan un 5,2 de nota media. Un aprobado siempre es un dato destacado y más si también reconocen que el grado de conocimiento de su persona es bajo. Apenas un 48,2% dicen conocer al nacionalista pese a ser diputado de CHA por Sumar en el Congreso de los Diputados.

Cuánto conocen los aragoneses a los líderes de los partidos

Cuánto conocen los aragoneses a los líderes de los partidos es siempre un factor fundamental a la hora de darle una valoración, pero en el actual sondeo destaca el alto grado de desconocimiento que los ciudadanos dicen tener de algunos de estos candidatos. Sobre todo en el caso de Marta Abengochea y María Goicoechea, las líderes de IU-Sumar y Podemos, respectivamente, que solo dicen conocer un 23,3% y un 26,2% de los encuestados. Aún así reciben una valoración de 4,2 y 4,4 de media, también indicativo del grado de aceptación que están obteniendo en esta campaña electoral. Muy similar al que obtiene Alberto Izquierdo, del PAR, al que le dan una nota de 4,2 pese a que dicen conocerle solo un 30,8% de los encuestados, o al 4,6 que le otorgan a Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, que tiene un 45,9% de notoriedad entre el electorado.

Los más conocidos por la ciudadanía son Azcón, al que dicen conocer el 92,8% de los encuestados, y la socialista Pilar Alegría, exministra portavoz del Gobierno de Sánchez, con un 87,9%. A mucha distancia del siguiente, que es Alejandro Nolasco, de Vox, que es el peor valorado pero le conoce el 60,8% de los encuestados. Pueyo, de CHA, por contra, es el segundo con mejor nota, un 5,2, pero dicen conocerle solo el 48,4% de los ciudadanos que han participado de esta encuesta de GESOP.

Alegría, por su parte, es la segunda peor valorada, ya que los encuestados le otorgan una media de 4,1. Un promedio en el que también destaca que sus propios votantes le dan un 6,9, los de partidos de izquierdas le aprueban, con un 5,3 los de Podemos y CHA, y un 6,1 los de IU-Sumar, y a la que le penaliza que los encuestados que son electores del PP le otorguen solo un 1,9 de nota y los de Vox son los que más le castigan concediéndole solo un 1,5.

Por franjas de edad

Por franjas de edad, quienes más penalizan a la líder del PSOE en Aragón son los electores de entre 45 y 64 años, que le dan un 3,5 de nota, y quienes más le valoran son los mayores de 65 años, que le otorgan un 4,6 de media. Los más jóvenes, de 18 a 29 años le conceden un 4,5 de promedio y los de 30 a 44 años bajan al 4,4. Todas las franjas le suspenden.

Esta valoración contrasta con su rival directo por la Presidencia, al que solo le dan por debajo del aprobado los electores de entre 30 y 44 años, que le conceden un 4,5 de media. Los demás le aprueban, destacando el 5,8 que le dan los mayores de 65 años y el 5,5 que le llega de los más jóvenes. Entre 45 y 64 años le otorgan un 5,2.

Al líder de la ultraderecha le castigan todas las franjas de edad salvo los más jóvenes, que le otorgan una valoración media de 4,3 y es lo más cerca que está del aprobado. Entre 30 y 44 años le dan un 3,2 y los mayores de 65, solo un 3,6.