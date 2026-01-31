Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

Aragón ha despuntado en los últimos años como un territorio capaz de atraer inversiones de multinacionales en sectores tan diversos como los centros de datos, la automoción y la agroalimentación. Pero la comunidad autónoma no escapa a los grandes problemas sociales y económicos que tiene el conjunto de España, y así lo constatan los aragoneses en la encuesta preelectoral elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para 'El Periódico de Aragón'. El sondeo refleja tres principales preocupaciones ciudadanas con porcentajes muy similares que coinciden con los tres grandes debates de la campaña electoral: la vivienda, la despoblación y la sanidad. A no mucha distancia aparece la inquietud por la situación política, en sintonía con la polarización que impregna todo el debate político.

El 19,1% de los aragoneses señalan la vivienda como el problema principal de la comunidad. Los últimos datos publicados permiten entender esta realidad: el precio de la vivienda en Aragón alcanzó en el tercer trimestre de 2025 un crecimiento interanual del 14,6%, lo que la coloca como la segunda autonomía con el dato más alto, solo por detrás de Murcia (15%). En cifras absolutas, el precio del metro cuadrado en Aragón es ya de 1.686 euros. Y si hablamos del alquiler, el acceso tampoco es mucho más sencillo: el año 2025 terminó con un precio medio de 10,4 euros el metro cuadrado y un crecimiento interanual del 9,9%, según datos del portal Idealista.

Despoblación y sanidad

No muy lejos de la vivienda se sitúa la despoblación como segundo problema, mencionado por el 17,3% de los aragoneses. Pese a ser la cuarta comunidad más extensa de España, es también la cuarta con menor densidad de población, con 28,3 habitantes por kilómetro cuadrado (la medida nacional es de 96,1 habitantes/km2). Tres de cada cuatro municipios tienen menos de 500 habitantes y en el 75% del territorio hay menos de diez habitantes por metro cuadrado. En el tercer trimestre de 2025, Aragón fue la segunda autonomía que más población ganó, solo por detrás de la Comunitat Valenciana, pero buena parte de ella se concentra en Zaragoza, que aglutina más de la mitad de la población aragonesa.

La tercera gran inquitud es la sanidad, que preocupa al 16,6% de los encuestados. Las listas de espera son el indicador más visible del problema, agravado por una falta de profesionales que condiciona la gestión diaria y la experiencia de los usuarios. Los datos oficiales reflejan que 2025 acabó con una mejora anual de las listas de espera más largas, pero con repuntes puntuales por conflictos laborales o periodos vacacionales. De ahí que esté siendo uno de los grandes debates de la campaña electoral: la oposición acusa al Ejecutivo del PP de empeorar la situación de la sanidad al privatizar la gestión de los hospitales, a lo que el presidente Jorge Azcón replica que su Gobierno es el que más ha elevado el presupuesto y más sanitarios ha incorporado.

Ya fuera del podio se sitúan otros problemas como la situación política (11,9%), el empleo (6,5%), la desigualdad territorial (4,9%), la economía (4,9%), la educación (3,3%), las comunicaciones (3%), la inmigración (1,9%), los impuestos (0,9%), la agricultura (0,7%), el medio ambiente (0,7%) y la energía (0,1%). Las inversiones multimillonarias de los últimos años en distintos sectores económicos ayudan a entender que las cuestiones como el paro y todo lo que afecta al bolsillo hayan quedado relegadas como grandes preocupaciones de los aragoneses.

No obstante, sí hay matices las percepciones de cada segmento de población. Por sexos, las mujeres apuntan a la sanidad como primer problema (21,1%), seguido de la vivienda (18,9%) y de la despoblación (13,9%), mientras que los hombres están más preocupados por la despoblación (20,9%), seguida de la vivienda (19,4%) y de la sanidad (12%). Por edades, no hay demasiada sorpresa: la inquetud por la vivienda es superior en todas las franjas salvo entre los aragoneses de más de 65 años, que señalan más a la despoblación y la sanidad.

Por provincias y votantes

Tampoco sorprende la disparidad de opiniones según la circunscripción. La despoblación se dispara como problema en la provincia que más la sufre, Teruel (35,5%), triplicando a la sanidad (12,5%) y a una enorme distancia de la vivienda (6,6%). Sin embargo, la despoblación queda relegada a la tercera posición en Huesca (17%) y Zaragoza (14,8%). En ambos casos, la principal preocupación es la vivienda (21% entre los zaragozanos y 18,5% entre los oscenses), seguida de la sanidad (18,3% en Huesca y 16,8% en Zaragoza).

Por electorados, de nuevo se refleja cierta disparidad. La vivienda es el primer problema para los votantes del PSOE y de la Chunta Aragonesista (CHA), mientras que la despoblación preocupa más a los electores del PP, de Aragón-Teruel Existe y del PAR. La sanidad se coloca en cabeza entre los simpatizantes de Podemos, mientras que los votantes de Vox y de IU-Sumar mencionan como primera inquietud la situación política.

Ficha técnica del sondeo Empresa responsable: GESOP. Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI) y entrevistas online autoadministradas (CAWI). Ámbito de estudio: Comunidad autónoma de Aragón. Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto en Aragón. Número de entrevistas: 800 entrevistas. Tipo de muestreo: Estratificado por provincia con afijación no proporcional. Cuotas cruzadas por sexo, edad y dimensión de municipio de residencia siguiendo la distribución real de la población objeto de estudio. Margen de error: ± 3,5% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95,0%. Trabajo de campo: Del 15 al 28 de enero de 2026.

