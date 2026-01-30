Salvador Illa sale del hospital pero continuará en casa con el tratamiento médico

El president Salvador Illa ha salido este viernes del hospital Vall d'Hebron tras dos semanas ingresado por una osteomielitis púbica, aunque deberá continuar en tratamiento médico, según informan fuentes de Presidència. El jefe de la Generalitat seguirá con la recuperación en su domicilio tras más de una semana de rehabilitación para volver a caminar con normalidad, por lo que eso significa que todavía no retomará su agenda pública. La evolución del president es "favorable tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico", indican, por lo que continuará bajo la supervisión del equipo de hospitalización domiciliaria del centro.

Desde el Govern aseguran que ha estado conectado en todo momento durante su hospitalización y despachando con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en quien tiene delegadas sus funciones. Precisamente su ingreso hospitalario ha coincidido con las dos semanas más complejas para el Executiu, que ha tenido que lidiar con el accidente de Gelida de la semana pasada y el posterior caos en Rodalies, servicio que el Govern espera que recupere la "normalidad" el próximo lunes tras reparar una trentena de puntos de la red ferroviaria, dos ceses en Renfe y Adif y una manifestación de usuarios convocada para el 7 de febrero.

Dos semanas hospitalizado

El president fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SEM el pasado 17 de enero tras notar una pérdida de fuerza en las piernas y un dolor que lo incapacitaba para caminar. Tras descartarse enfermedades más graves, como ictus o tumores, los médicos diagnosticaron, casi 48 horas después, que sufría una infección denominada osteomielitis púbica provocada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae.

Noticias relacionadas

Se trata de una infección que afecta a los huesos del pubis y, en el caso de Illa, también al músculo izquierdo del pubis. Se trata de una infección "muy poco frecuente" y que representa solo un 1% de todas las infecciones osteoarticulares. Además, al producirse en una zona del cuerpo donde recae mucha carga, el dolor es intenso. Durante la hospitalización se le ha administrado antibiótico por vía endovenosa y ha tenido que hacer rehabilitación para recuperar la movilidad de las piernas.