Junts se abre a modificar el preámbulo de la ley para la delegación de inmigración para que Podemos la apruebe

Cuatro meses después de que Podemos rechazara con PP y Vox la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, la propuesta vuelve a estar encima de la mesa. Los morados justificaron su oposición a la norma pactada entre Junts y el PSOE porque consideraban que el texto tenía elementos "racistas". Sin embargo, la formación se ha abierto a reconsiderar su posición después de que Pedro Sánchez anunciara que aprobará la regularización de medio millón de inmigrantes. Esta era una condición de los morados para sentarse a hablar, hubo algunos encuentros antes de la votación de septiembre pero no se llegó a abrir una negociación como tal. Esto, ahora, podría cambiar.

La mayoría de las críticas de Podemos se encuentran en la exposición de motivos de la ley. El partido liderado por Ione Belarra considera que se vincula inmigración con inseguridad y que se presenta la llegada de extranjeros como un "riesgo para la convivencia y la cohesión social" y para el futuro de la lengua catalana. Los posconvergentes están dispuestos a modificar el preámbulo de la norma, pero no el articulado, siempre que "no haya rebajas y no desnaturalice el espíritu y el contenido de la ley". Es decir, están abiertos a modificar el redactado de algunas frases, pero no la "filosofía" del texto, remarcan fuentes del partido.

Uno de los puntos clave del texto, y que Junts considera que podría ser revisable, es el que habla de que haya una inmigración "segura". Desde el partido liderado por Carles Puigdemont argumentan que en ningún caso se referían a que el fenómeno genera delincuencia, sino a la "seguridad jurídica". Sin embargo, Podemos tampoco ve clara una de las disposiciones adicionales de la norma, que amplía la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 26.800 agentes hasta el año 2032. Consideran que es una manera de "vincular inmigración con delincuencia", no obstante, Junts defiende que es necesario contar con más mossos para que puedan asumir las nuevas competencias que les otorga la ley, como su presencia en los aeropuertos.