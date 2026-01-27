Se presenta el jueves
150 juristas secundan un manifiesto contra la condena del exfiscal general: "Es un golpe muy serio a la confianza en el Supremo"
Lo suscriben catedráticos, abogados y magistrados jubilados, entre ellos, varios que estuvieron en el Tribunal Supremo
Un total de 150 juristas, entre los que figuran catedráticos, pero también magistrados jubilados, varios de ellos cuyo último destino fue el propio Tribunal Supremo, han firmado un manifiesto contra la sentencia que supuso la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Argumentan que el fallo "ha dado un golpe muy serio a la confianza en el Alto Tribunal", porque "no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos".
El manifiesto, suscrito entre otros por los magistrados eméritos de la Sala Segunda del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Giménez y Alberto Jorge Barreiro, explica que "el propio tribunal admite que no está acreditado que el fiscal filtrara el correo electrónico remitido a la Cadena SER, limitándose a sostener que pudo haberlo hecho el acusado 'o alguien de su entorno con su conocimiento', una afirmación totalmente inaceptable para fundamentar una condena penal".
Además, señala que "la construcción de la prueba indiciaria elaborada por el Tribunal Supremo es deficiente, al no aceptar la clara alternativa existente favorable al fiscal general", extremo del que discrepan, al considerar que "en un proceso penal no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".
Suscríbete para seguir leyendo
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: «La ciencia actual no puede resolver las preguntas más fundamentales»