Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso por los accidentes en Adamuz y en Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas, y el de Gelida, donde falleció el maquinista. Tras ambos siniestros, el jefe del Ejecutivo anunció la pasada semana su intención de comparecer a petición propia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario". A la espera de que este martes sea confirmado por la Junta de Portavoces, la fecha escogida para su comparecencia es el miércoles 11, en el primer pleno ordinario de este año.

Con el PP reclamando desde hace días que Sánchez acuda al Congreso e intentando forzar que este mismo jueves acudan el presidente del Gobierno y el ministro de Transportes, Óscar Puente, al Senado para dar explicaciones, fuente del Ejecutivo han informado de que la comparecencia de Sánchez se fijará en el calendario para el próximo 11 de febrero. En la iniciativa que registró la pasada semana se establecía como objeto "dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario".

El anuncio del Gobierno ha llegado pocos minutos después de que el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, avisara desde la sede de Génova que han registrado dos peticiones en el Senado para forzar la comparecencia inmediata de Sánchez y Puente. Los populares pretenden que este pleno se celebre este mismo jueves. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo descartan que el presidente del Gobierno vaya a ir a la Cámara Alta y recuerdan que es su potestad designar al ministro que deseen para dar las explicaciones oportunas.

Noticias relacionadas

No son los únicos. ERC también ha registrado en el Senado dos peticiones de comparecencia: una para Sánchez, otra para Puente. Además, los republicanos catalanes han pedido en el Congreso que acuda a dar explicaciones el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Pedro Marco de la Peña, ante las "reiteradas incidencias que han provocado la suspensión total y parcial del servicio" de Rodalies.