Feijóo, en su declaración ante la jueza de la dana: "No tiene que ver un accidente ferroviario con la riada"

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo aseguró en su declaración ante la jueza de la dana que "no tiene [nada] que ver un accidente ferroviario con la dana", según la transcripción de su declaración del 9 de enero notificada el pasado viernes a las partes personadas en la causa. Una declaración en la que Feijóo no hizo ninguna mención a las víctimas de la dana. Las únicas ocasiones en las que en la transcripción se utiliza la palabra víctimas, es para citar en cuatroocasiones a los fallecidos en el accidente del Alvia.

La frase textual de Feijóo corresponde a la respuesta del líder del PP al letrado de la Asociación de víctimas mortales de la dana, Julio Ibáñez Casas, que solicitó su declaración tras detectar en unas declaraciones públicas del líder del PP del 31 de octubre de 2024 que Carlos Mazón lo mantuvo "informado en tiempo real" desde el lunes (28 de octubre) de los sucesos de la dana del 29 de octubre, que acabó con la vida de 230 personas. Una afirmación que Feijóo tuvo que matizar 14 meses después en sede judicial.

Según revela la transcripción, la alusión al "accidente ferroviario" de Feijóo se produce porque es el líder del PP el que pone como ejemplos de su gestión el accidente del Alvia de Santiago de Compostela del 24 de julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y 143 resultaron heridas. Y que no estuvo exenta de polémica por el retraso en la atención a las víctimas el mismo día del accidente y el veto a la creación de sendas comisiones de investigación tanto en Galicia como en el Congreso de los Diputados (con mayoría del PP en ambas instituciones.

El acta de la declaración recoge que Feijóo "fue presidente de una comunidad autónoma, de Galicia, y durante su mandato afrontó el accidente del Alvia a la entrada de Santiago, un descarrilamiento de tren con más de 90 víctimas (en realidad fueron 80), e incendios varios. El accidente ferroviario, competencia exclusiva del Estado en materia de transporte ferroviario, las instalaciones fijas y móviles son competencia del Ministerio de Transportes; y en lo que se refiere a incendios necesitan coordinarse con la UME, cuando los incendios afectan a poblaciones. Que ha gestionado esos incidentes y alguna ciclogénesis explosiva".

Siempre en respuesta al abogado de la Asociación de víctimas mortales de la dana, Feijó explicó que él "ha estado informado en casos de emergencia, que tenía al ‘conselleiro’ responsable". Y que "el ‘conselleiro’ de Transportes de la Xunta, aun no teniendo responsabilidad en el ferrocarril, en el caso del Alvia, se personó en la vía y le tenía informado en tiempo real y de forma constante". Con posterioridad, Feijóo explicó que él mismo se personó "en esa vía [a pocos kilómetros de Santiago, en Angrois] y estuvo en la vía del ferrocarril, aun no teniendo competencias".

Respecto a los incendios, explicó que "alguna vez acudía al 112 para ver imágenes o ver la dimensión y el mapa de incendios en una comarca, pero es evidente que la información fluye entre el presidente y el consejero respectivo, y tiene que fluir de forma ordinaria y constante (...) La función del presidente es coordinar la acción de gobierno, pero no tiene competencias concretas legales".

Y añadió que él, como presidente de la Xunta de Galicia, "cuando ocurrían este tipo de contingencias lo que hacía era estar informado y seguir las instrucciones de los técnicos. Nunca ha habido ninguna contradicción con las decisiones que los técnicos le proponían adoptar con lo que a él le parecía que debería de hacerse, y por tanto las decisiones de los técnicos prevalecían". Hasta en cinco ocasiones mencionó Feijóo el accidente del Alvia de 2013 en su declaración. "En el tema del Alvia, quien decidía si se levantaban los cadáveres o no era el juez instructor". "Posteriormente quien informaba a las familias no era el gobierno, eran los psicólogos", incidió.

De hecho Feijóo, como presidente de la Xunta, "tenía información de lo que estaba ocurriendo. Los técnicos tomaban las decisiones. El órgano competente era el órgano de la estructura del gobierno".

En estas emergencias, según el líder del PP, "no pedía el nivel 3 de un incendio, estaba atento cuando le decían que estaba afectando a zonas pobladas y el director de Protección civil, el director general de Montes le transmitía al consellero de Agricultura que era necesario pedir la UME, y la declaración de nivel 3. En ese momento se le informaba y por supuesto que estaba de acuerdo con estas decisiones. Le consta que en otros momentos habían discusiones, si se pedía nivel 3 o nivel 2. Él nunca intervino diciendo 'pídase esto'", justificó, en un argumentario que beneficia a Mazón, pero no a la consellera investigada en la dana, Salomé Pradas.

"Las decisiones se toman por los órganos competentes, no se toman, por los órganos políticos. Cuestión distinta es que yo pueda tomar una decisión en contra de un órgano administrativo que tiene una competencia por una cuestión de jerarquía política. Ahora bien, las propuestas y decisiones se toman por los órganos competentes. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo y que no se haga", explicó.

El líder del PP declaró que no tuvo "nunca una contingencia como la dana, que es la catástrofe más importante de la península ibérica desde el terremoto de Lisboa. Las previsiones de la Aemet no preveían lluvia de más de 800 litros por metro cuadrado", deslizó. "No tiene que ver un accidente ferroviario o un incendio con la dana", añadió.

Feijóoo defendió que "la gestión de las emergencias las asume el consejero que tiene competencias en materia de protección civil. Cuando afecta a otras consejerías también, el decreto de estructura y funciones prevé quien asume el mando. Cuando yo lo consideraba oportuno, por ejemplo, en el asunto del Alvia, me personaba en la vía y mantenía las reuniones y la coordinación con el consejero de Transportes, bajo la autoridad del juez y la ministra de Fomento (entonces Ana Pastor) y las autoridades de Adif".

La transcripción de su declaración también revelo que Feijóo defendió que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no hizo cambios de versión sino "concreciones con minutaje de las actuaciones".

De "información en tiempo real" a 23 mensajes

Como contó Levante-EMV, Feijóo reconoció en su declaración de cuatro horas ante la jueza de la dana que la información "en tiempo real" que le dió Mazón el día de la dana se limitó a 23 mensajes intercambiados en tres horas y media del 29 de octubre de 2024. Y no un relato detallado de la emergencia desde el lunes veintiocho y el mismo 29 de octubre, como aseguró en una comparecencia ante periodistas en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana realizada el 31 de octubre de 2024.

Una "información en tiempo real" que hizo que la Asociación de víctimas mortales de la dana solicitara su comparecencia como testigo. Una petición que aceptó la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra, porque la declaración de Núñez Feijóo podría permitir averiguar la información que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón pudo recibir de Salomé Pradas durante la gestión de la emergencia por las inundaciones que provocaron la muerte a las 230 víctimas mortales de la dana.

El líder del PP inició su declaración alrededor de las 9.40 horas como testigo, por lo tanto obligado a decir verdad, por videoconferencia desde su despacho en el Congreso de los Diputados. Al inicio, el partido Ciudadanos que ejerce la acusación popular y particular, solicitó que se suspendiera la declaración para que Núñez Feijóo compareciera presencialmente en el juzgado de Catarroja, como han hecho todos los testigos aunque algunos también tuvieran el privilegio de Núñez Feijóo, por su condición de diputado. Así lo hicieron Pilar Bernabé y Juanfran Pérez Llorca, delegada del Gobierno y actual presidente de la Generalitat, que compareció cuando era síndic del Partido Popular en las Corts. La petición de suspensión para citarlo en Catarroja fue rechazada por la magistrada de la dana, en base al auto dictado por ella misma del 29 de diciembre, por lo que la declaración comenzó alrededor de las 9.55 horas.

Al comienzo del interrogatorio, que inició como es habitual la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Núñez Feijóo lamentó que otras personas que hablaron o no hablaron con Mazón pero sí tienen competencias, no hayan sido citados, en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o algunos de sus ministros. Ya metidos en harina, Feijóo sí admitió que no se enteró de los problemas que causaba la dana hasta bien entrada la tarde del 29 de octubre. De ahí que decidiera comunicarse con Mazón poco antes de las 20 horas. Por tanto, admitió verbalmente en su comparecencia como ya hizo por escrito, que Mazón no le informó el lunes 28 de octubre de 2024. "Esa fecha fue un error", dijo por escrito. Y que la información en tiempo real de Mazón se limitó a 23 mensajes y tres horas y media.

Tras esta confesión, el líder del PP insistió en intentar responsabilizar de esta falta de información al Gobierno central. "Yo tengo información desde el 29 a las 19.59 horas cuando en el servicio de prensa del PP veo los teletipos con la información, pero no recibí ninguna información del Gobierno como líder de la oposición ni ese día, ni ningún otro". Según Feijóo fue al ver la información de teletipos cuandose dirige a Mazón. "Me preocupa qué pasa en Valencia y me pongo en contacto por Whatsapp con Mazón y él responde a las 20.09 horas", aseguró.

El presidente del PP nacional también explicó que envió a las 20.01 un mensaje al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y otro mensaje a Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, a las 20.30 horas. "Me pongo en contacto con los tres presidentes que de acuerdo con los teletipos podían sufrir las consecuencias de una dana", pero ha insistido en que "nadie" le informó desde el Gobierno central, según varias fuentes conocedoras de su declaración consultadas por Levante-EMV. Núñez Feijóo sí admitió que notó más preocupado a García-Page que a Mazón, por lo visitó primero Castilla-La Mancha y después la Comunitat Valenciana.

Sobre los tres primeros mensajes que Mazón envió a Alberto Núñez Feijóo el 29 de octubre, el líder del PP ha admitido que desconocía desde donde estaba y desde dónde los escribió. "Parecía informado", ha defendido ante la magistrada de la dana. El líder del PP también desconocía la sobremesa de cuatro horas que Mazón tuvo en El Ventorro con una periodista y que pagó el Partido Popular. "Desconozco con quien come cada uno mis presidentes", se escusó al ser preguntado por este detalle.

La conversación entre ambos arrancó con el primer mensaje que Feijóo escribió a Mazón antes de que la provincia de Valencia recibiera el Es Alert de las 20.11 horas, a las 19.59 horas, después de que el líder del PP llamara al jefe del Consell y no lograra hablar con él. "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo", reflejaba el primero de los mensajes que Feijóo exhibió ante notario.

Una comunicación a la que Mazón contestó a las 20.08 horas: "Gracias Presi". Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, el presidente de la Generalitat añadió: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que Mazón escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi, sin que Feijóo le preguntara por más detalles desde su mensaje a las 19.59 horas. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino al centro de emergencia sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas.

El líder del PP ha insistido una y otra vez en desviar en todo momento la responsabilidad por la falta de información hacia el Gobierno central. Aunque la magistrada de la dana también le ha preguntado si desde los gobiernos autonómicos, que eran los que tenían las competencias y dirigían sus respectivas emergencias se dirigieron a él para informarle, detalle que Núñez Feijóo no ha tenido más remedio que admitir. "No recibo información de Mazón el día de la dana y tampoco la pido", reconoció.

Los abogados de las acusaciones particulares y populares también se han interesados sobre cómo afrontó el mismo Feijóo situaciones de emergencia en Galicia durante sus trece años de presidente de la Xunta. Feijóo ha explicado que no sufrió ninguna de la gravedad de la dana pero sí otras similares, como la del accidente del Alvia (24 de julio de 2013, con 81 fallecidos). Una tragedia en una infraestructura del Estado pero en la que también hubo críticas por la falta de coordinación y retrasos en la atención a los heridos y donde las víctimas del Alvia también criticaron que se les impidió el acceso al acto de entrega de medallas a algunas víctimas "elegidas", en el primer aniversario del siniestro ferroviario. Según Feijóo, la gestión del accidente ferroviario fue "de competencia estatal" y en otras emergencias como los incendios en verano fueron gestionadas en coordinación con la UME. Preguntado por si lideró aquellas situaciones de emergencia, el líderl del PP respondió que no, que las leyes asignan competencias a los consejeros, pero que él acudía al centro del 112 a informarse y seguir las instrucciones que daban los técnicos.