Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

Elecciones en Aragón

Directo | Debate 'cara a cara' entre Jorge Azcón y Pilar Alegría por las elecciones de Aragón

Los candidatos de PP y PSOE repiten un cara a cara que no se celebraba desde 2015 con Rudi y Lambán

DIRECTO | Cara a cara de Jorge Azcón y Pilar Alegría / ARAGÓN TV

Redacción

Jorge Azcón y Pilar Alegría tienen el primer debate electoral de las elecciones autonómicas de Aragón del 8F en forma de 'cara a cara' en Aragón TV.

Esta noche, los candidatos a la Presidencia de Aragón de los dos principales partidos, el actual presidente Azcón (PP) y Alegría (PSOE), se batirán en un cara a cara en Aragón TV. Será a partir de las 21.50 horas y durará, aproximadamente, unos 50 minutos, en los que ambos tendrán la posibilidad de contrarrestar sus políticas, de pasado, presente y futuro, para la comunidad.

Será un cara a cara, además, inédito en la última década. El último precedente se remonta al 11 de mayo de 2015, cuando Javier Lambán se enfrentó a la entonces presidenta popular, Luisa Fernanda Rudi, en unas elecciones que a la postre acabarían con el político ejeano, ya fallecido, en el Pignatelli. Era la época en la que el bipartidismo estaba más en duda que nunca, con Podemos y Ciudadanos apareciendo como alternativas reales de gobierno por izquierda y por derecha del tablero político nacional (y aragonés).

No en vano, Rudi obtuvo 21 diputados y Lambán 18 (suelo histórico del PSOE en Aragón), pero formó gobierno con CHA y el apoyo externo de un Podemos liderado por Pablo Echenique que rozó el sorpaso (solo les separó un punto, aunque cuatro escaños).

Desde entonces, los debates pasaron a ser a más bandas, con un bipartidismo herido de muerte. En cualquier caso, Alegría y Azcón vuelven hoy a reeditar aquellos debates a dos, en una retransmisión que también ofrecerá RTVE, que pinchará la señal y la ofrecerá en el canal 24 horas, La 1 en Aragón, Radio 5 y RTVE Play. Se barajó, de hecho, la posibilidad de otro cara a cara específico en la pública estatal, que finalmente fue desechada.

Noticias relacionadas

Lo que sí ofrecerá, en este caso, RTVE, será un debate a ocho con las fuerzas que actualmente tienen representación parlamentaria. Será el jueves 29 y en él participarán, además de Azcón y Alegría, Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón–Teruel Existe), Marta Abengochea (IU–Sumar), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde) y Alberto Izquierdo (PAR). Mismo formato que se repetirá, nuevamente en Aragón TV, el lunes 2 de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents