Caso Koldo
Cerdán insta al Supremo a exigir ya a la UCO su informe patrimonial para defenderse de la "verdad oficial" de corrupción
Su defensa presenta un escrito de impulso procesal para poder defender la presunción de inocencia del ex número 3 del PSOE
A la defensa del que fuera secretario general del PSOE Santos Cerdán se le acaba la paciencia. Las semanas pasan y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no acaba de presentar el informe sobre su situación patrimonial que, a juicio de esta parte, servirá para demostrar su inocencia en relación con la adjudicación irregular de contratos públicos que se investigan en la trama Koldo.
Por ello ha presentado un escrito de impulso procesal ante el instructor de la causa ante el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, a quien reprocha que se esté "asentando en la opinión pública la verdad oficial de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna".
Es por ello que considera ineludible que "a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada al señor Santos Cerdán". De otro modo, agrega, no pueden acudir a la vía civil para reclamar frente a publicaciones periodísticas que, a su juicio, "se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado “reportaje neutral” las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales".
Hitos procesales
En el escrito remitido al alto tribunal, la defensa ejercida por los letrados Jacobo Teijelo y Benet Salellas realiza un resumen de todas las actuaciones procesales contra su cliente desde que en febrero de 2024 se acordó requerir a la UCO un informe sobre las comunicaciones del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y, entre otros, el entonces diputado y secretario general del PSOE.
Otro de los hitos de la instrucción de este caso, en el que Cerdán --que estuvo cinco meses en prisión preventiva-- es investigado junto al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, es el informe del pasado noviembre en el que los investigadores se centraron en la relación entre Acciona y la empresa Servinabar, que los investigadores vinculan con el político investigado.
