El PNV advierte al PP de que no apoyará una investidura de Fejióo si mantiene los "ataques gratuitos": "Nada que hacer"

El líder del PNV, Aitor Esteban, advierte al PP de que no apoyarán una investidura de Alberto Núñez Feijóo en caso de que sigan lo que ha definido como "ataques gratuitos" al partido nacionalista. Un eventual apoyo que sólo se daría, ha advertido, si el líder popular no necesita a Vox para llegar al Gobierno. Además, ha hecho su propio vaticinio sobre la legislatura y ha avanzado que "lo lógico" sería convocar elecciones generales junto a las andaluzas, previstas para junio, y que en cualquier caso continuar el Gobierno "más allá del verano" generaría "tensiones terribles".

En una entrevista en Onda Cero, el dirigente jeltzale ha apuntado a que Feijóo ya ganó las últimas elecciones, pero "había un elefante en el garaje, Vox, que es el que distorsiona toda la legislatura".En caso de que Santiago Abascal no fuera necesario en la ecuación, el líder nacionalista ha asegurado que podrían apoyar al PP "sin problema", aunque lanzando una advertencia: "Nosotros hablamos con todos los partidos democráticos. No podría ser si sigue en la actitud de ahora: criticando al PNV por todo, diciendo que no hay que completar el Estatuto de Gernika con proposiciones no de ley en el Senado, intentando que no recuperemos nuestro patrimonio histórico, intentando que no tengamos presencia en el Parlamento Europeo, etc".

La tradicional relación más o menos estable entre PP y PNV se rompió con la moción de censura de 2018, cuando los jeltzales apoyaron a Pedro Sánchez poco después de pactar los presupuestos de Mariano Rajoy. Un gesto que los populares no acaban de olvidar, y que ha llevado a que los enfrentamientos se hayan multiplicado en los últimos años. "Estoy viviendo una serie de ataques gratuitos que pueden ser o fruto del cabreo o una estrategia premeditada. Si es eso lo que va a plantear siempre el PP respecto a su relación con el PNV, pues ahí no se puede hacer nada. Cuando los demás hacemos política no sólo pensamos en el hoy, sino también en el mañana. Es lo mínimo de cualquier dirigente político".

Adelanto electoral

Sobre el escenario electoral, Esteban ha señalado que tendría "lógica" celebrar unas elecciones generales con las andaluzas, que previsiblemente serán en junio, y considera que las tensiones serían "terribles" si se prolongara más la legislatura. "Sería muy irregular acabar la legislatura", ha advertido, añadiendo que no es una "situación cómoda para nadie" mantenerse así. "Para empezar, hay algunos partidos políticos que facilitaron la investidura y no han querido dar un único presupuesto, aunque fuera, al nuevo Gobierno", ha apuntado.

Además, ha explicado que, al principio, había al menos "una mayoría irregular, si se quiere", pero "muchos partidos han ido a la suya, sin ver cuál podía ser lo que fuera de común". "Nos encontramos ya con que hay un Podemos y hay un Junts que son 'no, no, no'. Por lo tanto, ya no se puede decir que hay una mayoría", ha asegurado.

Ante ello, ha dicho que el Gobierno ha gobernado "en base a decretos ley únicamente" que son "ómnibus" en los que se incluye "todo", y los demás partidos pueden estar de acuerdo con algunas cosas, pero con otras no. "Te obligan a hacer una política muy incómoda", ha apostillado. En este contexto, ha destacado que una moción de censura "no puede funcionar", y que la legislatura se prolongará hasta lo que quiera el presidente del Gobierno y cuando "demoscópicamente crea que le conviene".

"Pero, sinceramente, arrastrar esta situación año y medio, yo creo que no es bueno, ni para el país, ni para los partidos políticos, ni para la ciudadanía". A su juicio, la fecha de elecciones "solo está en la cabeza" de Pedro Sánchez y ha asegurado que en sus "cávalas" está el que sean junto a la cita electoral de Andalucía, que ha considerado "muy importante" porque "no es una comunidad autónoma más, pero tampoco a nivel del Estado". "Son muchos los escaños que se juegan ahí. Son comunidades autónomas que luego tienen un peso muy importante, en Madrid también por el número de diputados y diputadas que tiene", ha indicado.

Además, ha recordado que, con estas elecciones "se va la número dos" del Ejecutivo, María Jesús Montero, que es "el brazo que arma un poquito el funcionamiento del día a día del Gobierno". Por ello, ha dicho que "quizá" las generales podrían celebrarse con las autonómicas andaluzas "o no, o sigue adelante". "Yo pienso que tendría una cierta lógica. Y alargar esto más allá del verano, yo creo que las tensiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado van a ser terribles, más allá del ambiente político", ha manifestado.