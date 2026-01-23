Felipe VI defiende la ONU y el derecho internacional mientras Trump plantea una organización paralela

Felipe VI aprovechó este viernes la recepción anual a los embajadores extranjeros para lanzar una defensa explícita del sistema multilateral y del papel central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un momento de total cuestionamiento del orden internacional por parte de Donald Trump. El mensaje del Rey llega en plena agitación geopolítica y mientras el presidente estadounidense ha planteado públicamente la creación de una organización internacional alternativa a la ONU, que ha bautizado como Junta de la Paz, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones surgidas tras la segunda guerra mundial.

Trump con esa nueva organización quería supervisar la paz y la reconstrucción en la Franja de Gaza, pero ahora quiere llevar ese consejo más allá del conflicto en Oriente Próximo. La ONU, en una resolución en noviembre, aceptó esa institución y le encargó un mandato para resolver la guerra entre palestinos e israelís que empezó en 2023, pero si, como ahora dice el líder de EEUU, que se ha colocado de presidente vitalicio en la Junta de la Paz, va a "promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y legítima, y asegurar una paz duradera" en todo el mundo, desafía abiertamente a la ONU. Pedro Sánchez ha declinado la invitación para que España participe en la Junta de la Paz. De los 27 países de la Unión Europea, solo Hungría y Bulgaria, cuyos gobiernos son próximos a Trump, se han unido a la iniciativa.

Ante embajadores y representantes internacionales reunidos en el Palacio Real, el Monarca describió un escenario global marcado no por cambios graduales, sino por una “verdadera mutación” del orden internacional, en el que “los marcos de referencia de la comunidad internacional son continuamente cuestionados”. En ese marco, advirtió del riesgo de que el conflicto se convierta en una constante asumida por la comunidad internacional y formuló dos preguntas directas que marcaron el tono político de su intervención: “¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción?” y “¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?”.