Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaCausa Accidente AdamuzRecaudación Inmuebles XuntaUber divide Taxi VigoPensión Viuda Ourense⚽ Epopeya Europea Celta
instagramlinkedin

Investigación a la mujer del presidente

La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros

El centro académico expresó su interés en ejercer acciones civiles derivadas de una presunta apropiación indebida por parte de la mujer del presidente del Gobierno

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20 / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Universidad Complutense de Madrid ha entregado un informe al instructor del caso Begoña Gómez en el que concluye gasto abonado para el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid "asciende a 108.765 euros", según documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La Complutense informa al juez Peinado que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó a la universidad 113.509 euros.

En octubre del pasado año, el centro académico manifestó expresamente su "interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública", si del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado "resultare responsabilidad penal y civil". Estas manifestaciones se hacen en relación con un presunto delito de apropiación indebida en relación al software desarrollado para el curso de Begoña Gómez, puesto que "el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".

Mediante estos documentos, la universidad reclama al juez la acumulación desde ahora de los informes emitidos por funcionarios públicos que acreditan y cuantifican el montante de dinero público invertido por esta Universidad en el desarrollo del sistema operativo.

Noticias relacionadas

Respuesta de Indra

En otro de los informes dados a conocer este viernes, Indra responde al juez que "no existe" en los sistemas del grupo "ningún acta levantada" por sus "empleados [...] relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org". Tampoco disponen de acta que, "en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al Grupo INDRA) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
  3. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  4. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  5. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  6. «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
  7. Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
  8. Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Ayuso: "Nosotros no hacemos lo que hace el Gobierno en otras situaciones catastróficas de retorcer el dolor de las víctimas"

Ayuso: "Nosotros no hacemos lo que hace el Gobierno en otras situaciones catastróficas de retorcer el dolor de las víctimas"

La conducta en el coche que la Guardia Civil ya vigila en Galicia: una práctica común por la que te pueden multar con 200 euros

La conducta en el coche que la Guardia Civil ya vigila en Galicia: una práctica común por la que te pueden multar con 200 euros

Operación Monterrey: cae un clan albanés tras la incautación de 200 kilos de cocaína llegados a través del puerto de Vigo

Los supermercados advierten del riesgo de desabastecimiento en Galicia por los cortes de tráfico

Los supermercados advierten del riesgo de desabastecimiento en Galicia por los cortes de tráfico

Médicos del centro de salud de Porriño: «Lamentamos las molestias que la administración les genera»

Médicos del centro de salud de Porriño: «Lamentamos las molestias que la administración les genera»
Tracking Pixel Contents