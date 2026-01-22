Accidente ferroviario
Vox se querella contra el presidente y la expresidenta de ADIF por homicidio y otros cinco delitos que relacionan con la tragedia de Adamuz
Les atribuye negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias y piden que se tome testimonio a Puente y Ábalos
Vox ha venido a sumarse a las acciones penales ya emprendidas por otros organismos frente a la tragedia ferroviaria en Adamuz y ha presentado querella contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera y el actual responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Marco de la Peña, por un total de seis delitos entre los que se incluyen el de homicidio imprudente.
Los de Santiago Abascal consideran a ambos responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, según han anunciado este jueves en un comunicado. Piden a la jueza la declaración de los responsables de ADIF, pero también que cite como testigos al actual ministro de Transportes, Oscar Puente, y de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.
