Rechazada una querella de Vox contra Sánchez por supuestamente haber avisado a Ábalos de que se investigaba a Koldo

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella interpuesta por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le atribuía delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento basándose en una noticia que decía que habría mantenido una reunión con el exministro José Luis Ábalos en la Moncloa, en la que le habría desvelado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a al que había sido su asesor, Koldo García, cuando la investigación tenía un carácter reservado.

El tribunal considera que los hechos recogidos en la querella no son constitutivos de ilícito penal alguno, por lo que acuerda su inadmisión y el archivo de las actuaciones. E insiste en su doctrina consistente en que “la sola publicación en un medio de comunicación de que el querellado observó un determinado comportamiento no puede justificar por sí sola la apertura de un procedimiento penal contra él"

Añade que, "aunque la noticia se basa en la declaración de un entrevistado, su relato no está acompañado de ningún dato objetivo que ampare mínimamente la veracidad de lo afirmado en sede periodística, ni se respalda con indicios o principios de acreditación que le presten apoyo, privando de consistencia a la imputación e impidiendo que la querella pueda ser admitida sin quebrar la proscripción de investigaciones prospectivas al que se ha hecho anterior referencia”.