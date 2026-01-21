El juez cita como testigo al exdirigente del PSOE Gaspar Zarrías para aclarar si contrató a Leire para compensar servicios a Cerdán

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por supuestas maniobras de presión a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha citado el próximo 16 de abril al histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías en calidad de testigo. Responde así al requerimiento de la acusación popular ejercida en nombre del PP, que quiere aclarar si Zarrías pudo contratar a Díez de forma fraudulenta para realmente compensarla por los servicios que prestaba al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.

El auto de citación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, detalla que la citación de Zarrías se produce "bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros; y no constando su domicilio ni datos de filiación que permitan su consulta telemática a través del Punto Neutro Judicial".

También a petición del PP, el juez Zamarriego ha realizó el pasado 12 de noviembre una consulta de la vida laboral de Leire Díez, según da cuenta en este auto, que tiene fecha del pasado sábado, 17 de enero. También señala expresamente que cita a Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y aclare la contratación de la exmilitante por parte de su sociedad, Zaño Consultora.

Sin embargo, el instructor no ve útil "en este momento" ordenar la entrada y registro en la sede de empresa y tampoco accede a otras peticiones del PP, que pasaban por citar al exdirigente andaluz como investigado en la causa. Estas diligencias "dilatarían innecesariamente la instrucción, sin perjuicio de lo que se pueda acordar posteriormente a la vista del resultado de lo practicado", agrega.

No citará a Balas

En la misma resolución, el juez descarta llamar también como testigo en esta causa al mando de la UCO Antonio Balas, a quien Leire pretendía presuntamente perjudicar según un vídeo grabado en un despacho de abogados donde se celebraba una reunión a la que acudió la exmilitante socialista.

El jefe del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, el comandante Antonio Balas, observa el material intervenido.

En este caso, y en coincidencia con la Fiscalía, el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 9 señala que la comparecencia del mando del instituto armado "no se considera útil", pues no consta que Balas presenciara las reuniones en las que participó Leire ni que tenga conocimiento directo de las mismas.