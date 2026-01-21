Secciones

Felipe VI pide a la UE unidad y autonomía ante Trump: "La fuerza sin principios equivale a la barbarie"

Felipe VI pide a la UE unidad y autonomía ante Trump: "La fuerza sin principios equivale a la barbarie"

Sara Fernández

Felipe VI ha celebrado este miércoles en el Parlamento de Estrasburgo (Francia) los 40 años de adhesión de España a lo que hoy es la Unión Europea. El Rey ha conmemorado este aniversario junto con Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, país que ingresó a la vez que España. Pese a que no ha citado directamente a EEUU ni a su presidente, Donald Trump, la inestabilidad provocada por el mandatario norteamericano en los frentes económico y político ha atravesado todo el discurso. Más información

