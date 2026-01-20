CORTE FERROVIARIO
Sumar pide en el Congreso evitar la especulación en los transportes tras el accidente de Adamuz
Los de Yolanda Díaz se dirigen a las empresas y evitan por el momento pedir al Gobierno aprobar medidas
Sumar denuncia la especulación en materia de transportes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha dejado por ahora 41 fallecidos y ha provocado la interrupción de la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía al menos hasta el 2 de febrero.
La búsqueda de una alternativa de transporte ha llevado a que cientos de usuarios hayan denunciado la fuerte subida de precios. El socio minoritario del Gobierno ha dejado la situación en el tejado de las propias empresas y ha registrado una iniciativa reclamando mantener precios y evitar la especulación.
El grupo parlamentario de Sumar emitió este martes un comunicado exponiendo esta proposición no de ley, sin carácter vinculante, que han registrado en el Congreso de los Diputados. El escrito va dirigido "a la atención de los directores de las compañías", advirtiendo que ante este tipo de tragedias "se mide la altura moral y la responsabilidad social" de las "empresas que ofrecen servicios esenciales".
"Son muy preocupantes las informaciones aparecidas acerca del aumento significativo de precios", advierte la coalición de partidos de Yolanda Díaz. En este punto, advierte que a través de la iniciativa en el Congreso "instamos a todas las empresas de servicios de transportes y movilidad a mantener precios estables y razonables durante el periodo de afectación del servicio ferroviario", así como "evitar prácticas especulativas que agraven el impacto económico", y "colaborar activamente con las administraciones públicas para facilitar soluciones de movilidad".
Sumar exige así responsabilidad en las empresas pero evita de momento reclamar al Gobierno del que forma parte impulsar actuaciones para evitar este tipo de situaciones; actuaciones como las que se dieron durante la pandemia, cuando el Ejecutivo fijó un precio máximo para el precio de material sanitario esencial como mascarillas o test PCR. Tampoco se fija en el papel de las administraciones públicas a la hora de coordinarse con las empresas de transporte, en quien pone todo el peso de la actuación.
