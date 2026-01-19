Santa Bárbara intensificará su guerra judicial contra Indra por el contrato milmillonario de artillería autopropulsada si no hay acuerdo en un mes

SI antes no hay acuerdo, en un mes la batalla judicial que libra Santa Bárbara Sistemas contra Indra escalará a un nuevo nivel de encono con un recurso contra la adjudicación de los contratos por parte de Defensa para la fabricación de obuses sobre ruedas y sobre cadenas por un total de 3.002 millones de euros. Santa Bárbara se abre a negociar -"hemos estado dispuestos siempre", afirma el director general de la firma, Alejandro Page-, pero si su actitud no es correspondida, "la lógica de la demanda que hemos presentado llevará al siguiente paso"

Lo ha explicado el máximo ejecutivo de la privatizada Santa Bárbara este lunes en un encuentro con medios de comunicación. En varias ocasiones ha denunciado que la capacidad para cumplir con ese encargo de Defensa "no la tiene la UTE de Indra y Escribano" y ha insistido en su perplejidad de que la concesión no fuera para su firma, "en la que estamos fabricando barcazas, fabricando cañones..."

A comienzos de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite una demanda de suspensión cautelar de los préstamos que Industria concede a uno de los programas clave de armamento aprobados por Defensa: los de adquisición para el Ejército de Tierra de nueva artillería autopropulsada sobre ruedas y sobre cadenas. Cada uno de esos programas representa 1.821 y 1.181 millones de euros.

Pese a discurrir por la vía de lo contencioso, los plazos en esta fase no son demasiado largos. El proceso se encuentra en periodo de alegaciones de la parte afectada (principalmente las compañías Indra y Escribano, presididas por los hermanos Ángel y Javier Escribano), durante dos semanas. Al cabo del plazo de alegaciones, se han de resolver las medidas cautelares en un mes. Y al cabo de esa resolución, los abogados de Santa Bárbara Sistemas recurrirían la adjudicación de los contratos.

El recurso de Santa Bárbara no pilló de sorpresa a Defensa, según fuentes de la dirección de la compañía. La firma se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Defensa para advertir de que estaban preparando una acción judicial antes de que esta se materializara. Alejandro Page ha asegurado que la comunicación de la compañía con el ministerio "continúa normalmente".

Impacto en Asturias

El pulso judicial enfrenta, de trasfondo, al gigante del armamento norteamericano General Dynamics, propietario de Santa Bárbara a través de GDELS (General Dynamics European Land Systems) contra el Gobierno de España, diseñador de la política de contratas y de decisiones que pudieran favorecer la creación de un campeón español de la industria de defensa.

Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sitemas (derecha) con el director nacional de Armamento de Letonia en mayo de 2025. / GENERAL DYNAMICS SBS

Page ha insistido este martes en el argumento central de la demanda: "Las capacidades que se buscan a miles de kilómetros fuera [en alusión a Corea del sur] ya existen en España, están desarrolladas por nosotros". Su equipo de dirección no entiende por qué el Gobierno les da de lado optando por una oferta "que no tiene ahora capacidad para desarrollar este contrato". Dice el director general de Santa Bárbara Sistemas que esa misma desazón la comparte la plantilla de la planta asturiana de Trubia, cerca de la cual, en Gijón, Indra ha reabierto El Tallerón para fabricar sus propios vehículos terrestres. "No entienden por qué, después de diez años trabajando y desarrollando las capacidades, ahora se les intenta sacar del terreno de juego".

No obstante, Page ha afirmado que "la planta de Trubia no está en peligro. Tenemos carga de trabajo gracias a los contratos internacionales y algunos nacionales", si bien, "si no se puede estar en los grandes contratos a largo plazo sí se hace daño, y no solo a nosotros". En ese momento de su argumentación ha recordado que Santa Bárbara Sistemas trabaja con un ecosistema de 1.100 proveedores y colaboradores "casi en su totalidad españoles".

La opción que promueve Santa Bárbara para una industria campeona de defensa en España sigue siendo Tess Defence, "una industria unida", ha dicho. El consorcio sigue fabricando los blindados 8X8 del Ejército de Tierra pese a la batalla que libran Indra. También trabaja con la compañía española rival en el desarrollo del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC).

Alejandro Page se ha mostrado confiado en que Defensa confiará en su firma para el programa de modernización de los carros de combate Leopard: "En España esas carcasas las hemos fabricado nosotros, en Trubia y Alcalá de Guadaíra", ha recordado.

Page ha resumido, no obstante, una protesta -"no se debe generar capacidad destruyendo lo existente; no se puede generar futuro destruyendo el presente" , ha dicho- y una actitud conciliadora de Santa Bárbara, abierta a hablar con su rival: "Nosotros no pensamos en que Indra desaparezca, pensamos en la coexistencia".