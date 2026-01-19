El PP extremeño "ha sido muy generoso con Vox" y está dispuesto a seguir negociando

Aumentan las suspicacias entre PP y Vox a tan solo un día de que se constituya la Asamblea de Extremadura. Fuentes populares muy próximas a la negociación han avanzado este lunes que por parte de la formación de Santiago Abascal, les han trasladado a través de un correo electrónico que daban por rota las negociaciones, pese a que en estos momentos se encontraban "muy avanzadas". De hecho, desconocen a qué responde esta decisión, pues podría ser por una "cuestión de cargos o programática".

"Estamos absolutamente sorprendidos porque inicialmente nos hemos enterado por los medios de comunicación", han asegurado. A la espera de conocer los motivos de esta ruptura, desde el PP intuyen que es por "una cuestión de estrategia nacional", ante el "carrusel de elecciones" que se inicia en varias comunidades autónomas este año, empezando por Aragón.

Sobre las negociaciones para la posible entrada de Vox en el Ejecutivo extremeño, han señalado que la presidenta María Guardiola les había planteado distintas alternativas "con absoluta generosidad", ya que les ofreció que entraran en el Gobierno e incluso que tuvieran una "posición importantísima" en la Cámara regional. "Había distintas alternativas con posiciones en el legislativo y en el ejecutivo. Era cuestión de que Vox eligiese en aquella en la que se sintiera más cómodo o por la que más pudiera aportar a esta región", han apostillado.

Mesa de la Asamblea

Las mismas fuentes han subrayado que el PP ganó las elecciones y por ello le corresponde tener la presidencia de la Mesa de la Asamblea, por lo que esta ruptura "no cambia nada". "No vamos a regalar una presidencia sin saber cómo va a quedar el gobierno o si vamos a tener presupuestos", han resaltado. Al igual que en 2023, Vox podría quedar fuera de este órgano rector si no acuerda con el PP, ya que es previsible que PSOE y Unidas pacten los puestos. En cualquier caso, en el PP se muestran favorables a seguir negociando para tratar de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad y evitar así unas segundas elecciones.

Desde el PP defienden que no se estaba jugando "una partida de póquer", sino negociando el futuro de la región "con total sinceridad y honestidad". En este sentido, han reconocido que no pueden decir "nada malo" de Vox porque en ningún momento notaron "que no estuvieran siendo sinceros". "Había buena sintonía, cordialidad y ganas de acordar", han subrayado. Sobre la posibilidad de negociar con el PSOE su abstención en la investidura, han dicho que "el PSOE no sabe ahora mismo ni cuál es el líder, como para saber cuál es la posición".