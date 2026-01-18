Pilar Alegría, sobre el ‘no’ del PP al nuevo modelo de financiación: “Entre Aragón y Feijóo, Azcón siempre elegirá a Feijóo”

La secretaria general de los socialistas en Aragón, Pilar Alegría, ha defendido este domingo desde Zaragoza la propuesta de nuevo modelo de financiación pactada entre Pedro Sánchez y Orior Junqueras (ERC). La candidata a las próximas elecciones autonómicas ha dicho que el sistema de reparto del Ministerio de Hacienda permitiría la llegada a la comunidad de 630 millones de euros extra, si bien hay ya informes y estudios que indican que Aragón sería la autonomía peor parada de todas con ese nuevo modelo.

No obstante, Pilar Alegría se ha referido directamente a los presidentes de las comunidades del PP, reunidos bajo la tutela de Feijóo este domingo en Zaragoza precisamente para presentar una alternativa al modelo de financiación autonómica propuesto por el PSOE. “Estoy convencida de que no van a encontrar ni un solo momento para explicar cuál es su modelo. No lo vamos a escuchar porque ellos viven de la confrontación, no de la propuesta”, ha dicho la socialista desde la sede del partido en Conde Aranda.

El “no” del PP al nuevo modelo de financiación, que tendrá que ser aprobado por el Congreso, se suma a otros votos negativos de los populares en cuestiones como “el incremento de las pensiones, la subida del SMI y la reducción de la jornada laboral”, ha recordado Alegría.

14.000 médicos

En el caso concreto de Aragón, y a pesar de lo que alertan algunos expertos en el asunto, Alegría ha defendido los beneficios del nuevo modelo de reparto de fondos. La candidata socialista ha tirado de calculadora para explicar qué servicios y equipamientos podrían construirse con esos 630 millones de euros extra. “Están diciendo no a contratar a más de 14.000 médicos, que los necesitamos”, ha declarado en un ejercicio que solo sirve a modo de ejemplo.

Con ese dinero, ha proseguido Alegría, también podrían construirse “4.000 viviendas públicas y asequibles en nuestra tierra”, “175 escuelas” o “75 residencias públicas”. En definitiva, ha defendido la candidata socialista, con el no al nuevo modelo de financiación el PP está diciendo no “a mejorar la vida de los aragoneses y las aragonesas”. “Si cuento con la confianza de los aragoneses mi papel va a ser siempre acordar y negociar todas aquellas cosas que sean buenas para los aragoneses y las aragonesas”, ha zanjado.

La candidata socialista se ha mostrado así optimista y ha asegurado que tiene “voluntad y ganas de hacerlo desde Aragón”. Lo ha dicho en un acto en la sede del partido en Conde Aranda este domingo con el que ha Alegría ha dado el pistoletazo de salida hacia las próximas elecciones autonómicas y en el que ha lanzado su primera promesa electoral: transporte público gratuito para los vecinos de los pueblos que tengan que desplazarse para acudir a una cita médica.