Pedro Sánchez acompañará a Pilar Alegría al menos tres veces durante la campaña de las elecciones de Aragón

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será el activo más importante de la campaña de Pilar Alegría, candidata de los socialistas a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del 8 de febrero. El líder del socialismo español acompañará en al menos tres ocasiones a quien fuera su portavoz de Gobierno y ministra de Educación, FP y Deportes. Una decisión, la de arropar a Alegría en su carrera al Pignatelli, consensuada con el entorno de la secretaria general aragonesa y que servirá para apuntalar la campaña electoral.

Sánchez estará al inicio y al cierre de la carrera hacia al 8 de febrero, y en el fin de semana intermedio. Las fechas tienen que concretarse todavía, pendientes de la agenda del presidente del Gobierno. El fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero su participación es casi segura, pero tendrá que cuadrarse con un viaje internacional que el jefe del Ejecutivo central va a llevar a cabo, en representación del país. No está descartado, tampoco impulsado, que Sánchez haga alguna parada más en Aragón: la improvisación y el efecto estimulador en el electorado socialista es conocido en el seno del PSOE, por lo que si las encuestas y la campaña avanzan bien para Alegría, no se descarta la posibilidad de que el presidente aumente su presencia en la comunidad.

Menos de tres actos junto a la candidata aragonesa no se contemplan. Las tres apariciones, en los tres tramos de la campaña electoral, es el mínimo que habitúa Sánchez a realizar. En el ejemplo más reciente, Extremadura, el presidente del Gobierno participó junto a Miguel Ángel Gallardo en tres citas diferentes. La relación entre Sánchez y Pilar Alegría es mucho más estrecha, con cuatro años compartidos en el Consejo de Ministros y con la aragonesa como una de las personas que más han arropado la aventura política del jefe del Gobierno, también dentro del organigrama del PSOE.

La federación aragonesa está muy bien considerada en Ferraz, por ser una de las más potentes que atesora el partido en el conjunto de España. Con la transición hacia el sanchismo completada hace casi un año, con Alegría como secretaria general y una Ejecutiva renovada y afín, el equipo de la exministra de Educación es el encargado de dirigir la campaña y marcar los tiempos del PSOE nacional, así como los apoyos o invitados que pueda recibir a lo largo de la campaña electoral.

En el aire está la participación de ministros del Gobierno de España. Por afinidad con la aragonesa, nombres como Isabel Rodríguez (Vivienda), Félix Bolaños (Presidencia), Óscar Puente (Transportes) u Óscar López (Transformación Digital) podrían desfilar en algún momento por Aragón. Otros perfiles más técnicos, como Carlos Cuerpo (Economía) o Jordi Hereu (Industria) no se escapan del todo de las quinielas. El formato más probable es el de actos propios de cada ministro relacionados con sus carteras, por encima de la celebración de exclusivamaente mitines junto a Alegría.