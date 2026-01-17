Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana

José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación y actual asesor de Carlos Mazón, tiene "mala suerte" con los móviles. De los tres teléfonos que le ha facilitado la Generalitat desde el 9 de agosto de 2023 uno ha acabado reseteado por él mismo. El otro asegura que lo perdió el 1 de diciembre cuando volvía de declarar en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados. Y el tercero, que es el que mantiene actualmente, no permitió ayer recuperar los datos clave de la dana del 29 de octubre de 2024 en una comparecencia en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Se trata de los mensajes que José Manuel Cuenca intercambió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; también de su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso; y por último con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García. Pradas, Argüeso y García sí han entregado actas notariales con pantallazos de los mensajes que se enviaron entre todos ellos.

Mensajes relevantes para determinar las decisiones sobre el Es Alert

Las comunicaciones que intercambiaron estos cinco protagonistas son relevantes para la causa de la dana porque incluye a los dos mandos únicos de la emergencia del 29 de octubre (Pradas y Argüeso), el inmediato superior de ambos (Mazón) y los dos altos cargos ( Cuenca y García) a los que recurrió Pradas cuando Mazón no le respondía al teléfono, en pleno proceso de deliberación de los Es Alert (de las 20.11 y 20.57 horas) que la jueza de la dana considera "tardíos y erróneos" porque llegaron cuando la mayoría de las 230 víctimas habían fallecido.

Dos informes de la Dgtic

Dos informes elaborados por la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (uno notificado ayer a las partes) ha permitido desenredar la "complicada relación" con los móviles de José Manuel Cuenca. Y que, pese a sus explicaciones al fiscal de la dana durante el careo con la exconsellera Salomé Pradas del pasado lunes, nadie logra entender.

Tres móviles y un iPad

Desde que accedió a la Generalitat, José Manuel Cuenca ha accedido a tres móviles y un iPad. El primero, un iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB que se le entregó el 9 de agosto 2023 que es el que ha utilizado durante sus dos primeros años como jefe de gabinete de Carlos Mazón. Y que es el que comenzó a darle problemas en el verano de 2025 (más de siete meses después de la dana) porque, "no funciona bien el teléfono, se relentiza (sic), se le apaga y no puede volver a conectarlo en un tiempo largo y la capacidad de memoria de almacenamiento del dispositivo es insuficiente para sus necesidades de trabajo", justificó en su solicitud para el cambio, el 20 de junio de 2025.

Asistido por un técnico de Fujitsu pero sin copia del iPhone sustituido

La Dgtic sustiuyó el iPhone 14 por un iPhone 16 Pro Max Black Titanium de 512 GB en torno al 24 de junio de 2025. En el trámite de migración de datos entre ambos teléfonos asistió a José Manuel Cuenca un técnico de Fujitsu, "la empresa que presta asistencia técnica en telefonía móvil [a la Generalitat]". Una "actuación técnica en la que no se realiza copia del contenido del whatsapp del iPhone viejo al nuevo dispositivo", relata un responsable de la Dgtic en informe del 27 de diciembre de 2025, remitido a la jueza de la dana el 2 de enero y notificado ayer a las partes. En este informe el director general de Tecnologías de la Información de la Generalitat informaba que "al no disponer de los [tres] terminales del señor Cuenca no es posible indicar si es factible la recuperación de mensajes de whatsapp". Al tiempo que garantizaba que "la Dgtic no realizará ninguna acción que pudiera ocasionar el borrado de los terminales".

No devolvió el teléfono en seis meses

El detalle inquietante en esta historia es que el jefe de gabinete de Mazón no devolvió el iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB con el que vivió la dramática jornada de la dana cuando se lo reclamó la Dgtic el 20 de junio de 2024. "Habrá de devolver el iPhone que indica que no funciona bien, de forma que lo podamos reparar y poder reaprovechar". Aunque Cuenca no devolvió el móvil antiguo hasta el pasado 7 de enero de 2026, un mes después de ser cesado como secretario autonómico y cuando ya había sido nombrado asesor de Carlos Mazón, en la oficina del expresidente de la Generalitat. El exjefe de gabinete de Carlos Mazón devolvió el iPhone 14 Pro Max "reseteado antes de su entrega a la Dgtic por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados", aseguraban desde la Generalitat en otro informe aportado a la causa el mismo 7 de enero de 2026. Y en el que también revelaban que este iPhone 14 estuvo "activo, aunque no se puede determinar su uso hasta el 9 de diciembre de 2025", cinco días después del cese de Cuenca como secretario autonómico de Mazón (cesado el 5 de noviembre de 2025). La actividad del móvil la pueden determinar los técnicos gracias a la herramienta de monitorización de dispositivos móviles de la Generalitat (MDM: Mobile device management). Una herramienta que también revela que este mismo iPhone 14 no tuvo conexión a datos a partir del 10 de diciembre. Aunque Cuenca lo conservó hasta el 7 de enero, que lo entregó.

Un móvil con tarjeta del PP que perdió en el viaje desde Madrid

El tercer móvil de la Generalitat que ha manejado el exjefe de gabinete de Mazón, un iPhone Pro Deep Purple de 256 Gb, Cuenca explicó en el careo con Pradas del pasado lunes que lo usaba con una tarjeta telefónica SIM del PP, porque también se le estropeó el terminal que le facilitó el partido. Pero este teléfono lo perdió o se lo sustrajeron, aseguró desconocerlo, en el viaje de vuelta desde Madrid tras comparecer el 1 de diciembre en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Y donde ha sido citado a comparecer por segunda vez el próximo martes 20 de enero, a las 11 horas. Antes de Emilio Argüeso (citado a las 15.30 horas).

Diligencia de cotejo con el primer móvil

A partir de estos antecedentes, en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga la causa de la dana han comparecido José Manuel Cuenca con su actual iPhone 16 y su tarjeta SIM. Y tres técnicos de la Dgtic, con el iPhone 14 Pro Max Space Black de 256 GB que el asesor de Mazón devolvió a la Generalitat, ya reseteado, el pasado 7 de enero, tras custodiarlo más de seis meses. Los intentos de los técnicos han sido baldios ya que no han podido recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29 de octubre de 2024 (29-O), según ha pudo saber Levante-EMV de fuentes conocedoras del acto de cotejo que se realizó a partir de las 11 horas en el Tribunal de Instancia de Catarroja.

Un salto temporal sin mensajes

Los técnicos sí pudieron determinar que en la aplicación de Whatsapp del iPhone 16 de Cuenca, en el contacto con Carlos Mazón aparecen mensajes hasta junio y julio de 2024. Para dar un salto temporal y retomarse a partir del 23 de julio de 2025. El mismo salto temporal que se produce en los mensajes con Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, la exconsellera Salomé Pradas y su número dos Emilio Argüeso.

Petición a Meta para recuperar los mensajes

Al detectar este salto temporal en la fecha clave del 29 de octubre, el abogado de Compromís, Armando Galán, que ejerce la acusación popular, solicitó que Cuenca autorizara a Meta, la empresa gestora de la aplicación, que intente recuperar los mensajes. Una petición a la que Cuenca accedió.

Cuenca: "Nunca borro los mensajes"

Al finalizar el acto de cotejo, José Manuel Cuenca atendió a los periodistas. "Nunca borro los mensajes. Yo lo único que hice, como cualquiera de ustedes, con los móviles de empresa, es devolverlo en su estado original". Cuenca justificó que "en un cambio de portabilidad se perdió información, Yo cambié de un móvil a otro. Respétenme. He venido aquí a colaborar. Más colaboración no se puede". Preguntado sobre qué hablaba con Mazón en esos mensajes, aseguró: "Yo recuerdo que al presidente le informé de Utiel. Y si me permiten, ya tuve bastante el otro día", aseguró mientras abandonaba los juzgados de Catarroja, en referencia a su accidentada salida tras el careo con Salomé Pradas.

Cuarta comparecencia en los juzgados