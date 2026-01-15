Sánchez anuncia un fondo soberano para movilizar 120.000 millones tras los Next Generation

Se llamará España Crece, arranca con una base de 10.500 millones de euros y tiene el objetivo de movilizar 120.000 millones para dar continuidad al impulso que han supuesto los fondos Next Generation. Pedro Sánchez ha esbozado este jueves los principales rasgos de su primer gran anuncio económico del año: la creación de "un gran fondo soberano de España".

El presidente del Gobierno ha aprovechado la clausura de las jornadas Spain Investors Day para hacer este anuncio ante inversores y CEOs españoles y extranjeros reunidos en Madrid.

El fondo de inversión reunirá capital público y privado. Los 10.500 millones de euros de arranque procederán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno se plantea obtener el resto "a través de deuda privada, inversores nacionales y también internacionales", ha explicado Sánchez.

Con un keynesiano discurso de clausura de estas jornadas, el presidente del Ejecutivo ha descrito nueve dianas para la inversión que planea priorizar su gobierno: los sectores son vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Esta referencia a la Defensa -con la minisra Margarita Robles presente entre los asistentes al acto- la ha incluido en al final de la lista, "en último lugar, pero no la última", ha matizado. La intención es "priorizar los sectores clave para mejorar la productividad de nuestra economía".

El ICO, clave

El presidente y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, describirán este plan con más detalle el próximo lunes, según ha anunciado el propio Sánchez.

Este jueves ha adelantado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el organismo a traves del cual se articule la inversión, coinvirtiendo con el sector privado. Sánchez ha presentado el fondo soberano como una clave de país: "Si los fondos Next Generation fueron un ejercicio de soberanía europea, este fondo España Crece va a ser un ejercicio de soberanía nacional", ha argumentado.

Se trata de "dar continuidad a todas las grandes transformaciones" que han impulsado los fondos europeos desde la pandemia para acá, chorro de financiación cuyo caudal cesará al final de 2026. Sánchez ha descrito el proyecto como una forma de "recoger el testigo de los Next Generation, extender su impulso y hacerlo perdurable".

Y con ese fin ya ha se ha celebrado una primera reunión de un Comité de Inversiones Estratégicas, que también ha presentado este jueves como "otra nueva herramienta para atraer capacidades productivas" a España.

El anuncio le ha servido para confrontar la política de gobierno en España con "las noticias preocupantes que llegan desde el otro lado del Atlántico", en una de las alusiones a Estados Unidos que, sin nombrar a aquel país ni a su presidente, Donald Trump, ha colocado en su discurso. Para Sánchez, el fondo soberano España Crece acredita que "hay otra forma de hacer las cosas frente al dominio de un discurso donde cuestiones como la diversidad, la igualdad, la sostenibilidad o una mirada humanista a la tecnología están en retroceso".

Aviso a las nucleares

En su discurso de clausura de la 16ª edición de un foro que reune en Madrid a fondos de inversión y dirigentes de empresa de todo el mundo, Pedro Sánchez ha señalado tres "frenos que nos impedían despegar y que hemos convertido en aceleradores".

Se ha referido en este capítulo a los costes energéticos, la solvencia financiera del país y la transformación deñl sistema productivo.

Acerca de los primeros ha subrayado que España tiene hoy costes eléctrcios un 20% más baratos que la media europea y es "una de las naciones del mundo en las que la mayor parte de su electricidad procedee de las renovables". Ha dicho esto antes de dirigir la principal invectiva interna de su intervención a los partidarios de la energía nuclear. Sobre el cierre de las nucleares ha advertido: "Vamos a seguir en esa línea, por delante de cualquier interés legítimo qeu puedan tener las empresas que las operan". Si esas firmas quieren seguir con el negocio nuclear, "deberán garantizar la seguridad" y -otra advertencia- "los ciudadanos no van a tener que pagar vía bonifición la prolongación la vida de esas centrales".

Sobre la solvencia de las finanzas españolas ha recordado Sánchez que España ha reducido su deuda 23 puntos PIB "creciendo sin recortes", y ha señalado también que la prima de riesgo española es hoy inferior a la francesa. En este capítulo ha hecho otra alusión al viento neocon que sopla por el oeste: él trabaja la "defensa de una economía abierta que no cede a los cantos de sirena de reaccionarios proteccionistas, rehenes de fuerzas que pretenden devolvernos al siglo XIX".