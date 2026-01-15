Cámara Baja
Albares comparece este jueves en el Congreso para explicar la posición del Gobierno sobre Venezuela
El Ejecutivo ha sido muy crítico con la intervención de EEUU porque ha asegurado que no respeta el derecho internacional, y Sánchez ha llegado a calificarla de una ilegalidad pese a criticar que Maduro permaneciera en el poder
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves ante el pleno del Congreso para dar cuenta de la posición de España ante la situación de Venezuela tras la operación de Estados Unidos en la que capturó a Nicolás Maduro.
Albares comparecerá en la que será la primera sesión plenaria del año, que se ha convocado de forma extraordinaria, ya que enero es un mes parlamentario inhábil.
El jefe de la diplomacia española solicitó esa comparecencia, como también la pidieron Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, mientras que el Partido Popular la considera insuficiente porque quiere que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparezca.
El Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha sido muy crítico con la intervención de Estados Unidos porque ha asegurado que no respeta el derecho internacional, y el jefe del Ejecutivo ha llegado a calificarla de una ilegalidad pese a criticar que Maduro permaneciera en el poder tras las últimas elecciones presidenciales en el país.
Sánchez ha hablado tanto con la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como con el líder opositor Edmundo González, que reside en España, y ha apostado por una transición que permita elecciones libres.
En su conversación con Rodríguez, le pidió que siguiera reclamando presos políticos.
Este miércoles, Albares recibió a cuatro de los seis españoles que estaban en cárceles de Venezuela y que ya han sido repatriados.
