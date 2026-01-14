Terrorismo islamista
El yihadista menor de edad detenido en Álava preparaba cuchillos para atentar
Primer terrorista capturado en 2026. El año pasado, la Policía detuvo a 66 personas vinculadas al yihadismo
El primer detenido en 2026 en España por su vinculación con el terrorismo confirma la inquietante penetración del integrismo islamista entre los más jóvenes: tenía 16 años, una ira difícil de controlar, un avanzado estado de radicalización... y armas y otro utillaje preparado para hacer atentados. Estos últimos detalles los acredita la imagen que este miércoles ha difundido la Policía Nacional, el bodegón de los objetos que guardaba el muchacho detenido en Álava este pasado lunes.
Ha sido una operación conjunta de la Ertzaintza y el área de lucha antiterrorista de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. En su domicilio guardaba un cuchillo de gran tamaño y otros dos algo más pequeños pero igualmente peligrosos, una pistola simulada y diversos tipos de herramientas y material informático. Todas las armas blancas tenían el mango modificado para ganar agarre.
Además, en su pequeño arsenal contaba ya con un pasamontañas y guantes para tratar de no ser identificado en futuras acciones, lo cual es un indicativo de que planeaba atentados.
Guerrero
Su franquicia terrorista preferida era el Estado Islámico, organización a la que la Policía le considera "afín" y de la que consumía y difundía abundante propaganda. En su estado de radicalización, el menor se autodenominaba "Mujahideen", o sea, muyahidín o guerrero islamista.
El joven supuesto terrorista ha caído tras protagonizar un altercado en la calle. Le vigilaban desde noviembre pasado, pero el incidente precipitó su detención, según ha confirmado la Policía.
Al menor se le atribuyen delitos de pertenencia a banda terrorista, adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. Por su edad, es la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que lleva el caso.
66 detenidos en 2025
Diez menores fueron capturados por la Policía Nacional en 2025 en el marco de operaciones antiterroristas a nivel nacional e internacional. El saldo de los golpes llevados a cabo por la Comisaría General de Información en este campo durante el año recién concluido es de 38, con un total de 66 detenidos.
Entre las operaciones más relevantes de 2025 están el desmontaje de una red online de mujeres en Madrid y otra de captación de menores en Melilla. La Policía califica a la primera de "academia de la yihad". La dirigían dos mujeres propagandistas del Estado Islámico que trataban de radicalizar a fieles musulmanas. En el caso de Melilla, eran tres hermanos los que se repartían las tareas de reclutar adolescentes. Entre el material propagandístico había fotos de los reclutadores portando grandes machetes.
El adoctrinamiento ha sido el eje principal de acción del terrorismo islamista en España durante el último año. Y el mundo virtual, su campo de actuación. La semilla: vídeos cruentos, nasheeds (versos religiosos) incitadores a la violencia, exaltación de muyahidines o de terroristas muertos a los que consideran mártires...
Hay dos tendencias confirmadas en 2025 y preocupantes para los agentes de la lucha antiterrorista: por un lado, la corta edad de los reclutas a los que radicalizan los peones de ISIS y Al Qaeda; por otro, el paulatino aprendizaje de comunicaciones cifradas por los organizadores de esta extendida siembra de odio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería
- «Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»