Adelanto electoral
La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones
EFE
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento inmediatamente después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas, dijo este miércoles uno de los líderes del Partido de la Innovación (Ishin), socio del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
Takaichi comunicó sus intenciones de disolver la Dieta (el Parlamento nipón) "inmediatamente" el 23 de enero durante una reunión con el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, y los líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita.
Yoshimura afirmó a los medios, según declaraciones recogidas por la cadena de noticias japonesa NHK, que Takaichi explicará sus razones en una rueda de prensa el lunes.
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería
- «Isto non ten pés nin cabeza, non podemos ir ao mar a hipotecarnos»
- Desarticulado desde Vigo un entramado de explotación laboral que captaba a sus víctimas en una app de citas