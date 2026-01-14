La jueza de la dana vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón para poder acceder a sus mensajes del 29-O

La jueza de la dana ha vuelto a citar al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, el próximo viernes para poder acceder a sus mensajes del 29-O, que el actual asesor del expresidente de la Generalitat aceptó entregar de forma voluntaria.

José Manuel Cuenca entregó un móvil reseteado, pero accedió en el careo del pasado lunes a que la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) intentara recuperar los mensajes con el expresidente de la Generalitat de esa tarde.

Así lo señala la magistrada de la dana en la providencia notificada hoy a las partes en la que recuerda que "el señor José Manuel Cuenca, en la diligencia de careo, practicada el 12 de enero de 2026, expresó su conformidad en la aportación de la tarjeta SIM del terminal que actualmente utiliza, al objeto de introducirla en el terminal devuelto por el mismo, al objeto de acceder a los mensajes del día 29 de octubre de 2024".

De ahí que se acuerde citar otra vez (será su cuarta comparecencia en el juzgado de Catarroja) "al mencionado testigo ante este Tribunal de Instancia al objeto de que materialice dicho ofrecimiento".Al mismo tiempo, la magistrada pide a la Dgtic para que el próximo viernes también comparezca un técnico de esta dirección general con el teléfono que entregó Cuenca. Un Iphone 14 Pro Max 256 GB Space Blak "que fue reseteado antes de ser devuelto por el señor José Manuel Cuenca".

De esta manera, en presencia de Cuenca y el técnico de la Dgtic se exhibirá a la letrada de la administración de Justicia el móvil para acceder y cotejar los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024.

Como contó Levante-EMV, el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, devolvió uno de los cuatro móviles oficiales de los que disponía el pasado 7 de enero con todos los datos borrados, según un informe de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) aportado a la causa de la dana.

"Este móvil ha sido reseteado antes de su entrega a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante.", señala el informe oficial de la Dgtic, que acaba de ser notificado a las partes.

Este informe había solicitado por la jueza de la dana, después de que la exconsellera Salomé Pradas publicara los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete José Manuel Cuenca, el día de la dana. Unos mensajes que han dado un giro copernicano a la causa de la dana ya que Cuenca llega a ordenar a la entonces consellera Salomé Pradas: "Salo, de confinar nada". Unos mensajes que provocaron que Cuenca fuera citado a declarar por segunda vez en el juzgado de Catarroja (y también en el Congreso de los Diputados). Y que se le preguntara si accedía a entregar de forma voluntaria sus mensajes del día de la dana. Aunque ante tal petición, alegó que había cambiado de móvil y que perdió los mensajes del 29 de octubre de 2024.

De ahí que, a petición de varios abogados de la causa de la dana, el exjefe de gabinete de Mazón accedió a autorizar a la dirección general de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Dgtic) que intente recuperar sus mensajes del 29 de octubre. Aunque José Manuel Cuenca pidió que se respete su privacidad. Y más después de que se publicaran los mensajes de Pradas ya que, aseguró haber recibido amenazas con fotos de sus hijas a través de una red social. Tengo que proteger a mi familia además de colaborar. Si ustedes necesitan comunicaciones con otras personas solicítenlo a las otras personas", llegó a decir.

La Dgtic sí ha entregado un informe en el que confirma que José Manuel Cuenca ha tenido a su disposición tres móviles y una tablet que se le entregaron el 9 de agosto de 2023, el 2 de agosto de 2024 y el 24 de junio de 2025.

Las herramientas informáticas sí han permitido detectar que el último teléfono del que dispuso José Manuel Cuenca, un Iphone 14 Pro Max "tuvo instalado whatsapp, pero no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación". Y que estuvo activo hasta el 9 de diciembre "aunque no se puede determinar su uso". Y desde el 10 de diciembre "este terminal no ha tenido conexión a datos".