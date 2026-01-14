La Fiscalía remite al juzgado la denuncia del PSOE por irregularidades en el Hospital de Torrejón

Nuevo capítulo en la crisis del Hospital de Torrejón. La fiscalía aprecia un posible delito de prevaricación en la gestión del centro a cargo de la sociedad Torrejón Salud S.A., del grupo Ribera, y ha remitido a un juzgado de la localidad madrileña la denuncia formulada al respecto por el PSOE el pasado mes de diciembre.

En el documento de incoación de diligencias previas, la fiscal alude a la denuncia en la que el PSOE señala sobre irregularidades que consistirían en "diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos". Los socialistas presentaron su denuncia en la Fiscalía después de que se conocieran los audios de una reunión del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, con responsables del hospital en la que llamaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera con objeto de mejorar la cuenta de resultados.

Ahora la fiscalía estima que los hechos denunciados "pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación" y acuerda la incoación de diligencias de investigación preprocesal. Además, añade a la denuncia formulada por el PSOE otras sobre los mismos hechos presentadas por el abogado Francisco Javier López Vaquerizo, otra anónima y una de la asociación Defensor del Paciente.

La publicación por parte de El País de los audios de Gallart desató un torbellino político y social en torno al modelo de gestión publico privada que se mantiene en cinco hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), uno de ellos, el de Torrejón, operado por Ribera Salud y otros cuatro por el grupo Quirón.

Gallart fue apartado de la dirección de Torrejón Salud S.A., aunque siguió al frente de Ribera Salud. Desde la Comunidad se ha tratado de zanjar esa crisis señalando que las listas de espera en el centro hospitalario son incluso mejores que la media de los hospitales del Sermas y apuntando que las inspecciones llevadas a cabo por sus técnicos no han revelado irregularidades ni en la gestión de las listas ni sobre la reutilización de materiales de un solo uso, después de que se publicara que esa había sido una de las instrucciones transmitidas.