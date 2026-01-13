El Gobierno aprobará el decreto con incentivos fiscales a los caseros pese al rechazo de Sumar

La decisión de aprobar un decreto con la bonificación íntegra del IRPF para los caseros que prorroguen los contratos sin subidas de precios está tomada y no hay vuelta atrás. Pese a la oposición frontal de Sumar, además de los socios del arco izquierdo del Congreso, que reclaman una prórroga obligatoria, en lugar de voluntaria y basada en incentivos fiscales, fuentes de Moncloa avanzan que no recularán. Se llevará al Consejo de Ministros aunque sigua sin haber acuerdo previo en el seno de la coalición.

La parte socialista del Ejecutivo está dispuesta a negociar, tanto antes de elevar esta propuesta del ministerio de Vivienda al Consejo de Ministros, como después para su convalidación en el Congreso. Sin embargo, es una línea roja preservar la seguridad jurídica y la Abogacía del Estado ha advertido sobre la falta de encaje legal de sus exigencias. Topar precios es inviable, señalan las mismas fuentes, añadiendo que tampoco contaría con mayoría en el Congreso.

Los socios minoritarios del Gobierno argumentan a que la medida es posible, y se agarran a que ya hubo precedentes tanto en el escudo social aprobado a raíz de la pandemia, donde se aprobó una moratoria de contratos de alquiler, como en el decreto contra los efectos inflacionistas de la guerra de Ucrania, donde se aprobó un tope en las subidas del alquiler.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha evitado ser tan explícito preguntado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes, pero sí ha señalado que “lo que aprobemos será dentro de la Constitución, dentro de la ley y que pueda conseguir apoyos parlamentarios”. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, añadía como argumento que la decisión del Ejecutivo busca además no “enfrentar a propietarios con inquilinos”.

Tras recordar que las bonificaciones fiscales están incluidas dentro de la ley de vivienda, cuya aplicación están evitando las comunidades gobernadas por el PP, la también ministra de Inclusión y Seguridad Social justificó que el Gobierno no puede quedarse “de brazos cruzados” ante la eventualidad de que a lo largo de este año caducarán unos 600.000 contratos de alquiler.

Sin plazo temporal

Sin aludir al debate interno, Pedro Sánchez ya argumentó este lunes la necesidad de no posponer más en el tiempo esta medida. “Aquí hay un hecho cierto, que no es un número, es una fecha. Este año, más de 1,5 millones de personas van a ver cómo se tiene que actualizar sus contratos de alquiler”, urgió preguntado por las críticas de Sumar durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras reunirse este lunes en La Moncloa. Con todo, en el Ejecutivo evitan situar un límite temporal para aprobar este decreto.

El anuncio del jefe del Ejecutivo cayó como un jarro de agua fría en el socio minoritario de coalición, que negocia con el ala socialista medidas sobre vivienda desde octubre, y es por eso que algunos consideran el anuncio como una "deslealtad". Hasta ahora, Vivienda ha rechazado esta prórroga genérica, aunque en la mesa de negociación el ministerio socialista sí se abrió en algún momento a aplicar una medida de este tipo para determinados colectivos, como los vulnerables, según trasladan por parte de Sumar fuentes conocedoras de las conversaciones a EL PERIÓDICO.