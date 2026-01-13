Violencia sexual
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada una denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por agresión sexual
La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero ante la Fiscalía española
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por extrabajadoras del cantante Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente, según confirma el Ministerio Público, que detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado.
Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
