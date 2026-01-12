El PSOE convocará una Conferencia Política "por la paz” para capitalizar la oposición a Trump

El PSOE está yendo un paso por delante del Gobierno en la condena a la política expansionista de EEUU y para capitalizar la creciente oposición a Donald Trump convocará una conferencia política por la paz antes del verano. En la primera ejecutiva celebrada tras la intervención de EEUU en Venezuela, los socialistas han decidido lanzar esta convocatoria en la que se citarán no solo los militantes socialistas, sino también a los agentes sociales e instituciones. Se trata de reforzar un mensaje contra la guerra y redefinir el posicionamiento del partido “frente al nuevo orden internacional”.

El Gobierno y el PSOE buscan contrastar sus posiciones críticas frente al seguidimismo de Vox y un PP que tildan de “desnortado”. Entre las preguntas que se ha hecho la coportavoz Enma López en rueda de prensa tras la ejecutiva es “dónde va a estar el PP, si con la defensa de la legalidad internacional o con los poderosos”. Asimismo, ha defendido la “coherencia” del PSOE, en un momento en el que se busca el respaldo del Congreso al envío de tropas en misión de paz a Ucrania, en caso de materializarse un alto el fuego.

A modo de presión y tratando de señalar una posición en política exterior coherente con la desplegada ante la guerra en Gaza, Pedro Sánchez aprovechó su intervención en la Conferencia de Embajadores el pasado jueves para anunciar su intención de llevar también al Congreso un hipotético envío de tropas a Palestina. El Gobierno busca enfocar su posición con respecto a Gaza, Ucrania o Venezuela en una misma línea de defensa del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y la paz frente a la "ley del más fuerte".