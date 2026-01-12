Jordi Sevilla exige un "cambio de rumbo" en el PSOE para salir de las "trincheras" de Sánchez y pactar con el PP

A lo largo de nueve páginas, el exministro socialista Jordi Sevilla ha reclamado este lunes un "cambio del rumbo político" del PSOE. En el manifiesto, donde presente el movimiento Socialdemocracia 21 para construir una alternativa a Pedro Sánchez, critica que la actual dirección del partido ha llevado a "un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías". Así, exige recuperar un "proyecto autónomo", alejado del "personalismo" y las "trincheras" de Sánchez, y que esté abierto a "consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado". Es decir, con el PP.

El que fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero lleva tiempo mostrando su distancia del proyecto liderado por Sánchez. Este lunes, en un manifiesto que dice contar con 40 apoyos dentro del partido, pero que ha publicado sin los nombres para no desvirtuarlo, Sevilla asienta sus críticas al presidente del Gobierno en su "discurso confrontativo populista" con los de Alberto Núñez Feijóo, en la necesidad del Ejecutivo de estar "plegado a las necesidades de votos en el Parlamento" y en la incapacidad de llevar hasta los hogares el crecimiento económico que se observa en el Ibex 35.

Sin citar el nombre de Sánchez en ningún momento, Sevilla arremete contra la debilidad del presidente del Gobierno, pendiente de las alianzas "asimétricas" en el Congreso y la incapacidad de ofrecer "respuestas eficaces" a los desafíos actuales. "Defendemos una política que vuelva a situar a las personas en el centro, alejándose del espectáculo permanente y del enfrentamiento calculado. Una política que renuncie al insulto como herramienta, que sustituya el ruido por propuestas y la crispación por soluciones compartidas", asevera el manifiesto.