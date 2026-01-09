El PSOE extremeño busca una candidatura de consenso para relevar a Gallardo

La gestora que dirige el PSOE de Extremadura ha activado la búsqueda de una candidatura de consenso para relevar a Miguel Ángel Gallardo con el objetivo de rebajar tensiones y evitar unas terceras primarias en apenas dos años. "Ahora mismo no hay candidatos y no debe haberlos", ha afirmado este viernes el presidente de la gestora, José Luis Quintana, que trabajará "por todos los medios" para que el partido llegue al congreso extraordinario de mayo con un único nombre sobre la mesa.

El mensaje es claro: evitar un nuevo pulso interno que profundice las divisiones abiertas en los últimos años, máxime teniendo en cuenta que al tratarse de un cónclave extraordinario, la vigencia de la nueva Ejecutiva Regional será previsiblemente limitada.

20El Delegado Del Gobierno En Extremadura, José Luis Quintana, Atiende A Los Medios. / EUROPA PRESS

Ronda de contactos

Quintana ha explicado que el PSOE no abordará su proceso interno hasta que se constituya el nuevo Gobierno de Extremadura, una decisión que refuerza la idea de que la prioridad inmediata pasa por recomponer el papel institucional y parlamentario del partido antes de abrir el debate orgánico. En este contexto, el dirigente socialista ha reconocido que el partido necesita "calmarse" y hacer una revisión interna.

La gestora ha iniciado ya una ronda de contactos con las ejecutivas provinciales de Cáceres y Badajoz, Juventudes Socialistas, la Mesa de la Asamblea y los diputados del nuevo grupo parlamentario, a quienes Quintana ha atribuido "un trabajo ingente" en esta nueva etapa. Este sábado, las reuniones se ampliarán a diputados y senadores, un paso que el presidente de la gestora considera previo a "tomar otras decisiones posteriores".

Un solo candidato

"Queremos que haya gobierno y, una vez que haya gobierno, plantearemos el proceso para hacer un congreso regional extraordinario”, ha insistido Quintana, quien ha reiterado que su función al frente de la gestora es intentar que el partido concurra al cónclave con una sola candidatura. "Voy a intentar por todos los medios que haya un solo candidato o candidata", ha subrayado.

Preguntado por si ese futuro liderazgo debería recaer en un diputado de la Asamblea, Quintana ha evitado concretar y ha señalado que esa cuestión se decidirá "en su momento", recordando además que la Ejecutiva que salga del congreso tendrá por estatutos un mandato corto. "Pero que haya uno solo", ha insistido, reforzando la idea de que la prioridad pasa por la cohesión más que por el perfil concreto.

Fortaleza territorial

En clave más política, Quintana ha apelado a la fortaleza territorial del PSOE extremeño y ha defendido que el partido está en condiciones de reconstruirse tras el revés electoral sufrido el pasado 21 de diciembre. Ha evitado entrar en un análisis público de las causas de la derrota sin precedentes, que el partido atribuye a una "multitud de variables" conocidas internamente, y ha llamado a mirar hacia adelante.

"Estamos ahí y os aseguro que nosotros vamos a volver”, ha afirmado para reiterar después que Extremadura "necesita un Partido Socialista fuerte". Quintana ha realizado estas declaraciones tras participar, en calidad de delegado del Gobierno, en un minuto de silencio por las dos últimas víctimas de violencia de género en España.