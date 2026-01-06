Feijóo afea a Sánchez que esté en una cumbre internacional sobre Ucrania y no en la Pascua Militar con el Rey

La Coalición de Voluntarios, el grupo de países que se conformó para buscar garantías para Ucrania, se ha reunido este martes en París. Convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, se espera la presencia de hasta 35 líderes internacionales, con la asistencia incluida de altos mandatarios de Estados Unidos. Pedro Sánchez forma parte de las conversaciones, una decisión que le ha valido las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha afeado al presidente del Gobierno que no esté junto a Felipe VI en la ceremonia castrense de la Pascua Militar que se ha celebrado este martes en el Palacio Real de Madrid.

"Un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como el de hoy, el de la Pascua Militar, en el que nuestro Ejército ha recibido un nuevo desplante por parte del máximo representante del Ejecutivo", ha lamentado Feijóo a través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. Por parte del Gobierno han acudido al acto militar la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, la presencia de ambos ministros no es suficiente para Feijóo, ya que se trata de la primera ocasión en la que un jefe del Ejecutivo se ausenta de este acto. Así, el líder popular ha insistido en que España "merece una persona al frente del Gobierno a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas Armadas". "Y la tendrá", ha sentenciado en el mismo mensaje.

La cita

La ausencia de Sánchez se ha debido a la convocatoria de una reunión de la Coalición de Voluntarios que está copresidida por Macron, por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. A la cita, programada que ha arrancado a las 15.00 horas, asisten representantes de 35 países diferentes, incluidos los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, el propio Volodímir Zelenski, el enviado especial para Ucrania del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner.

La intención del foro es seguir abordando el cese del fuego y la forma de garantizarlo; el apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania; la creación de una fuerza multinacional para ese país; los compromisos para apoyar a Kiev en caso de nueva agresión rusa; y el compromiso para una cooperación de largo plazo en defensa.

"Ignorancia internacional"

Desde Moncloa remarcan que en la cumbre de París de este martes solo se ha podido participar presencialmente y que tampoco se puede delegar la asistencia, limitada a los jefes de Estado o primeros ministros. Sobre las críticas de Feijóo, fuentes del Gobierno se revuelven al considerar que carecen de sentido común y replican al jefe de la oposición que “solo constatan su ignorancia internacional”. Antes del encuentro, Sánchez ha promovido un comunicado conjunto con los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca donde defienden la soberanía de Groenlandia ante la amenaza expansionista de Estados Unidos.

En el PSOE han ironizado a través de la red social X, contestando al mensaje de Feijóo, que “los Reyes Magos no le han traído sentido de Estado”. “Mientras él critica”, responden, “el Gobierno está representado en la Pascua Militar y el presidente trabaja en una cumbre internacional por la seguridad de España y de Europa”.